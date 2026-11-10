Kızılcık Şerbeti 146. bölüm 2. fragman izle! ''Bu senarist iyi ki geldi''

SHOW TV'nin, yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti' cuma akşamı 146. bölümle ekrana gelecek.

Nursema karakterine hayat veren Ceren Karakoç'un geri döndüğü fenomen dizide heyecan dolu sahneler izleyicileri ekrana kilitlemeye devam edecek.

Nursema’nın geri dönüşü Asil’in tüm dengelerini altüst ederken Ömer ve Kıvılcım arasındaki “Lider” krizi de giderek büyüyor. Tanıtımın finalinde ise Başak’ın boşanma konusunu Fatih’in karşısına getirmesiyle ikili arasında tansiyon yükseliyor. Fatih’in bu kritik soruya vereceği yanıt, evliliklerinin geleceğine dair büyük bir merak uyandırıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ 146. BÖLÜM 2. FRAGMAN İZLE!

"Boşanma davasını sen mi açarsın, ben mi açayım?" #KızılcıkŞerbeti'nin yeni fragmanı yayında. @showtv @goldyapim https://t.co/YZfjiPl3dR — Kızılcık Şerbeti (@kizilcikshowtv) November 9, 2026

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm fragmanına sosyal medyada; 'Bu senarist iyi ki geldi diziyi kurtardı', 'Heyecan tavan', 'Dizi eski tadını vermeye başladı', 'Şimdi izlemeye başlayacağız' gibi yorumlar yapıldı.

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM ÖZETİ:

Kızılcık Şerbeti'nin 145. Bölümünde; Çimen ve Emir’in yeniden bir araya gelme arzusu Kıvılcım’ı kızıyla karşı karşıya getirir. Salkım’ın öğrenmesiyle ipler iyice gerilir. Bu karmaşanın ortasında eve gelen Kıvılcım’ın halası Belgin, hayat dolu ve sıra dışı tarzıyla evdeki dengeleri değiştirmeye başlar. Ömer aldığı sürpriz telefonla Kıvılcım’la birlikte harekete geçer. Kazada öldü sanılan Nursema yaşıyordur.

Ünal Köşkü’nde mucizevi bir kavuşma yaşanır. Nursema’ya kavuşan Abdullah yeniden hayata tutunur. Ünal ailesine hayatı zindan eden Asil’i ise sarsıcı bir sınav beklemektedir.

Ayşin’in hamilelik haberi Ünal ailesinin masasına bomba gibi düşer. Abdullah’ın aldığı karar Salkım, Emir ve Elif’i zorunlu bir ziyarete sürükler. Cemo’nun Başak’ın tedavisi için geldiğini öğrenen Lider, Başak’ın peşine düşer. Geçmişten gelen soru işaretlerini çözmeye kararlı olan Lider’in attığı tehlikeli adım Başak ve Fatih’i krizin eşiğine getirir.