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Songül Karlı straplez kombiniyle ekranda boy gösterdi!

Yaptırdığı estetiklerle adından söz ettiren Songül Karlı straplez tarzıyla ekranda boy gösterdi. Songül Karlı'nın iddialı seçimine sosyal medyada beğeni yağdı.

Songül Karlı straplez kombiniyle ekranda boy gösterdi!
Mynet Haber Merkezi

Son dönemde yaptırdığı estetiklerle bir hayli değişen Songül Karlı yine adından söz ettirdi. Sana Değer programıyla ekranda olan Songül Karlı tarzıyla dikkatleri üzerine çekti.

Songül Karlı leopar desenli, straplez kesim korse büstiyerini siyah pantolonla kombinledi.
Songül Karlı straplez kombiniyle ekranda boy gösterdi! 1

Cesur straplez büstiyerini dökümlü siyah pantolonuyla tamamlayan ünlü sunucu, ekran başındakilerden tam not aldı.

Songül Karlı straplez kombiniyle ekranda boy gösterdi! 2

Daha önce “Göğüslerimi üç kere küçülttürdüm, dördüncü operasyon kapıda” sözleriyle gündem olan Songül Karlı'nın hayranları fotoğrafa beğeni yağdırdı.

Songül Karlı straplez kombiniyle ekranda boy gösterdi! 3

ESTETİK YAPTIRMIŞTI

Songül Karlı son dönemde yaptırdığı estetiklerle dikkat çekiyor. Yüzündeki değişimlerle dikkat çeken ünlünün botoks, dudak ve elmacık dolgusu ile nazolabial dolgu gibi estetik uygulamaları tercih ettiği biliniyor.

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Songül Karlı
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