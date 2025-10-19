MAGAZİN

'Estetik' iddiaları sonrası ikizi olduğunu söylemişti! Hazal Filiz Küçükköse tek yumurta ikizini paylaştı

Sık sık estetik iddialarıyla gündeme gelen Hazal Filiz Küçükköse son olarak bu iddiaları 'ikizim de var' diyerek yalanlamıştı. Hazal Filiz Küçükköse tek yumurta ikiziyle pozlarını paylaştı.

'Estetik' iddiaları sonrası ikizi olduğunu söylemişti! Hazal Filiz Küçükköse tek yumurta ikizini paylaştı
Kubra Akalın

'Kalbim Seni Seçti', 'Beni Affet', 'Kara Sevda' ve 'Bir Peri Masalı' gibi yapımlarda rol alan Hazal Filiz Küçükköse son dönemde estetik yaptırdığı iddialarıyla gündeme geliyor.

Estetik iddialarını kabul etmeyen oyuncu son olarak "Benim ikizim var yani, aynı surat, aynı tip hiç fark yok! Sadece eski kiloma göre daha düşük bir kilodayım" demişti.

Estetik iddiaları sonrası ikizi olduğunu söylemişti! Hazal Filiz Küçükköse tek yumurta ikizini paylaştı 1

Hazal Filiz Küçükköse'nin, Ankara'da yaşayan ve iki çocuk annesi olan ikizi Deniz merak edildi. Tek yumurta ikizi olan kardeşlerin pozları sosyal medyada gündem oldu.

Estetik iddiaları sonrası ikizi olduğunu söylemişti! Hazal Filiz Küçükköse tek yumurta ikizini paylaştı 2

Hazal Filiz Küçükköse ve ikizi Deniz'in pozlarına beğeni yağdı. Oyuncu ikiziyle karesini "Diğer yarım" notuyla paylaştı.

Estetik iddiaları sonrası ikizi olduğunu söylemişti! Hazal Filiz Küçükköse tek yumurta ikizini paylaştı 3

Küçükköse, ikizi ile küçükken sık sık yer değiştirdiğini söyleyerek; "Eskiden birbirimizin yerine geçiyorduk. Çok komik anılarımız var bunlar ile ilgili" demişti.

Estetik iddiaları sonrası ikizi olduğunu söylemişti! Hazal Filiz Küçükköse tek yumurta ikizini paylaştı 4

