Et yiyen bakteriyle savaşıyor! Onur Akay entübe edildi

Magazin dünyasının ‘felaket tellalı’ olarak bilinen şarkıcı Onur Akay, geçtiğimiz hafta Pitbull saldırısına uğramış ve burnundan ağır yaralanmıştı. Ünlü sanatçının, entübe edildiği öğrenildi.

Öznur Yaslı İkier

Ses sanatçısı Onur Akay, 14 Nisan'da köpeği Leo ile yürüyüşe çıktığında pitbull cinsi bir köpeğin saldırısına uğraşmıştı. Burnu ve dudağı parçalanan Akay, hastaneye kaldırılmıştı.

Burnundan kopan parça operasyonla dikilen Onur Akay, "Pitbull dehşeti Hayatta en korktuğum şeydi. Hep izler ve inşallah böyle bir şeyle karşılaşmam diye dua ederdim" demişti.

ET YİYEN BAKTERİ BULAŞTI

Köpeğin ağzındaki bakterinin ısırık yoluyla deri altına geçmesi sonucu ses sanatçısında halk arasında “et yiyen bakteri” olarak bilinen nekrotizan fasiit gelişti. Bu enfeksiyonun burun dokusunda ciddi hasara yol açtığı belirtildi.

Tüm bu yaşananlar sonrası yoğun bakıma alınarak entübe edilen Onur Akay'ın bilincinin açık olduğu ancak solunumun güvence altına alınması için bir süre entübe edilmeye devam edileceği belirtildi.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 90.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

90.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %1.49 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%1,49

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Yaşanan son Pitbull saldırısı ile gündeme gelen et yiyen bakteri enfeksiyonu halk arasında endişeye sebep oldu. Türkiye Gazetesi'nden Ziyneti Kocabıyık'ın haberine göre; Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul “Herhangi bir ısırma olayında öncelikle ısırılan yerin mutlaka sabunlu suyla yıkanması gerektiğini” söyledi.

Prof. Dr. Ertuğrul “Hemen ardından tetanos aşısı ve riskli bir durum varsa kuduz aşısı yapılmalı. Kirli bir ısırıksa antibiyotik tedavisine başlanmalı. Eğer bütün bunlar yapılırsa yüzde 95 hiçbir şey olmaz. Ancak bu olayda eğer Nekrotizan Fasiit teşhisi konmuşsa bu hayvandan değil, ısırık sonrasında bulaşan, antibiyotiğe dirençli bakterilerden meydana gelmiş olabilir” değerlendirmesini yaptı.

ET YİYEN BAKTERİ NEDİR?

Cildin oluşturduğu engelin hasar gördüğü durumlarda bazı bakteriler cilde ve cilt altı dokulara kolaylıkla sızıp enfeksiyon yapabilir. Etkilediği dokuları adeta yiyip bitiren bu bakteriler "et yiyen bakteriler" olarak da anılır.

Et yiyen bakteriler çeşitli cilt ve yumuşak doku enfeksiyonlarına yol açsa da bunların en tehlikelisi cilt altındaki damarlarda, sinirlerde ve kas kılıflarında yaygın iltihaba yol açan “nekrotizan fasiit” hastalığıdır.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
