MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Ferdi Atuner'in cenaze töreninde ortalık karıştı! Damadı ve ünlü oyuncu arasında kavga çıktı

Usta tiyatrocu ve opera sanatçısı Ferdi Atuner, 82 yaşında hayatını kaybetmişti. Atuner, dün son yolculuğuna uğurlandı. Ferdi Atuner için AKM'de düzenlenen anma töreninde tartışma çıktı.

Ferdi Atuner'in cenaze töreninde ortalık karıştı! Damadı ve ünlü oyuncu arasında kavga çıktı
Öznur Yaslı İkier

Pek çok dizi ve filmde rol alan, aynı zamanda İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı olan Ferdi Atuner'den acı haber geldi. Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan Atuner, hayata veda etti. Ailesi, sanatçının kalp krizi nedeniyle vefat ettiğini bildirdi.

Ferdi Atuner in cenaze töreninde ortalık karıştı! Damadı ve ünlü oyuncu arasında kavga çıktı 1

"EN SEVDİĞİ YERDE BİZE VEDA EDİYOR"

Atuner için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlendi. Ferdi Atuner'in kızı İlayda Atuner, "Çok söyleyecek bir şey yok, tarifsiz bir acı benim için. Çok fazla insanın iyiliği dokunmuş, sanata kendini adamış biriydi. Çok derin derin, uzun uzun şeyler de söylemek istemiyorum. Ruhu şad olsun. En sevdiği yerde de veda ediliyor. Bundan sonrası mekânı cennet olsun. Tabii ki gönlü hep buradaydı. Biz de son vazifesini yerine getiriyoruz" dedi.

Ferdi Atuner in cenaze töreninde ortalık karıştı! Damadı ve ünlü oyuncu arasında kavga çıktı 2

TARTIŞMA ÇIKTI

Ferdi Atuner için Taksim AKM’de düzenlenen anma töreni sırasında gerginlik yaşandı. Oyuncu Şehnaz Dilan ile Ferdi Atuner’in damadı arasında tartışma çıktığı öğrenildi. Tartışmaya Ferdi Atuner'in kızı İlayda Atuner de dahil oldu.

Ferdi Atuner in cenaze töreninde ortalık karıştı! Damadı ve ünlü oyuncu arasında kavga çıktı 3

Olay sırasında oyuncu Asena Keskinci’nin, rol arkadaşı Ferdi Atuner için sahnede konuşma yapmak üzere olduğu belirtildi. Yaşanan tartışma törene kısa süreli olarak damga vurdu.

FERDİ ATUNER KİMDİR?

82 yaşında hayatını kaybeden Ferdi Atuner’in ailesi, sanatçının kalp krizi nedeniyle vefat ettiğini bildirdi. Uzun süredir sağlık sorunları yaşadığı ifade edilen Atuner, sanat dünyasında birçok yapımda yer almıştı.

Levent Kırca ile “Olacak O Kadar” skeçlerinde geniş kitlelerce tanınan Atuner, “Çocuklar Duymasın”, “En Son Babalar Duyar”, “Reyting Hamdi”, “Ayrılsak da Beraberiz” ve “Çılgın Bediş” gibi yapımlarda da rol almıştı. Tiyatro ve sinema kariyerinin yanı sıra seslendirme çalışmaları da yapan Ferdi Atuner, İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı olarak uzun yıllar görev yapmıştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yayın akışı yine değişti! Karar verildi... Yayın akışı yine değişti! Karar verildi...
Fragman tatmin etmedi! Senariste seslendilerFragman tatmin etmedi! Senariste seslendiler

Anahtar Kelimeler:
Oyuncu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Devlet Bahçeli'den 'Demirtaş' açıklaması: "Sözümüz sözdür"

Devlet Bahçeli'den 'Demirtaş' açıklaması: "Sözümüz sözdür"

Tahran'da patlama sesleri: Hava savunma sistemleri karşılık veriyor

Tahran'da patlama sesleri: Hava savunma sistemleri karşılık veriyor

Beşiktaş Alanyaspor'u farklı yenerek kupada yarı finale kaldı!

Beşiktaş Alanyaspor'u farklı yenerek kupada yarı finale kaldı!

Vasiyeti büyük ses getirdi! Bilinen mal varlığı ağızları açık bıraktı

Vasiyeti büyük ses getirdi! Bilinen mal varlığı ağızları açık bıraktı

Yeni zam geliyor! Benzin ve motorin fiyatlarında son durum

Yeni zam geliyor! Benzin ve motorin fiyatlarında son durum

At ve eşek eti skandalında yine o şehir var

At ve eşek eti skandalında yine o şehir var

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.