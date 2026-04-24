Ferdi Atuner'in cenaze töreninde ortalık karıştı! Damadı ve ünlü oyuncu arasında kavga çıktı

Pek çok dizi ve filmde rol alan, aynı zamanda İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı olan Ferdi Atuner'den acı haber geldi. Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan Atuner, hayata veda etti. Ailesi, sanatçının kalp krizi nedeniyle vefat ettiğini bildirdi.

"EN SEVDİĞİ YERDE BİZE VEDA EDİYOR"

Atuner için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlendi. Ferdi Atuner'in kızı İlayda Atuner, "Çok söyleyecek bir şey yok, tarifsiz bir acı benim için. Çok fazla insanın iyiliği dokunmuş, sanata kendini adamış biriydi. Çok derin derin, uzun uzun şeyler de söylemek istemiyorum. Ruhu şad olsun. En sevdiği yerde de veda ediliyor. Bundan sonrası mekânı cennet olsun. Tabii ki gönlü hep buradaydı. Biz de son vazifesini yerine getiriyoruz" dedi.

TARTIŞMA ÇIKTI

Ferdi Atuner için Taksim AKM’de düzenlenen anma töreni sırasında gerginlik yaşandı. Oyuncu Şehnaz Dilan ile Ferdi Atuner’in damadı arasında tartışma çıktığı öğrenildi. Tartışmaya Ferdi Atuner'in kızı İlayda Atuner de dahil oldu.

Olay sırasında oyuncu Asena Keskinci’nin, rol arkadaşı Ferdi Atuner için sahnede konuşma yapmak üzere olduğu belirtildi. Yaşanan tartışma törene kısa süreli olarak damga vurdu.

FERDİ ATUNER KİMDİR?

82 yaşında hayatını kaybeden Ferdi Atuner’in ailesi, sanatçının kalp krizi nedeniyle vefat ettiğini bildirdi. Uzun süredir sağlık sorunları yaşadığı ifade edilen Atuner, sanat dünyasında birçok yapımda yer almıştı.

Levent Kırca ile “Olacak O Kadar” skeçlerinde geniş kitlelerce tanınan Atuner, “Çocuklar Duymasın”, “En Son Babalar Duyar”, “Reyting Hamdi”, “Ayrılsak da Beraberiz” ve “Çılgın Bediş” gibi yapımlarda da rol almıştı. Tiyatro ve sinema kariyerinin yanı sıra seslendirme çalışmaları da yapan Ferdi Atuner, İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı olarak uzun yıllar görev yapmıştı.