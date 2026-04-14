Euphoria 3. sezon yayınlandı! Dizinin yaratıcısına tepkiler dinmiyor

Euphoria dizisinin merakla beklenen 3. sezonu yayınlanır yayınlanmaz büyük tartışma yarattı. Dizinin yaratıcısı Sam Levinson, sosyal medyada “kadın karakterleri aşırı cinselleştirdiği” ve “istismar ettiği” gerekçesiyle sert eleştirilerin hedefi oldu.

Başrollerinde Zendaya ve Sydney Sweeney’nin yer aldığı yapımın yeni sezonunda yer alan sahneler, izleyiciler tarafından “rahatsız edici” ve “fazla ileri gidilmiş” olarak yorumlandı. Özellikle karakterlerin yer aldığı aşırı uç içerikler ve şok etkisi yaratmaya odaklı sahneler, dizinin önceki sezonlarını bile gölgede bıraktı.

Yeni sezonda Rue karakterinin yasa dışı işlere bulaşması, Cassie’nin dijital platformlar üzerinden para kazanması ve diğer kadın karakterlerin benzer şekilde hikâyelendirilmesi, “kadınların tek çıkış yolu bu mu?” tartışmasını da beraberinde getirdi. Sosyal medyada birçok kullanıcı, dizinin kadın karakterleri aşağılayıcı ve tek boyutlu bir şekilde ele aldığını savundu.

"RAHATSIZ EDİCİ BİR FANTEZİ"

Eleştirmenler de diziyi sert sözlerle hedef aldı. Bazı yorumlarda yapımın hikâye derinliğinden uzaklaşıp “şok edici sahnelere bağımlı hale geldiği” belirtilirken, bazı izleyiciler ise “Euphoria artık rahatsız edici bir fanteziye dönüştü” yorumunda bulundu.

Özellikle Sydney Sweeney’nin canlandırdığı Cassie karakterinin sıra dışı sahneleri, en çok tepki çeken anlar arasında yer aldı. İzleyiciler, bu sahnelerin gereksiz ve abartılı olduğunu dile getirirken, dizinin gidişatıyla ilgili endişelerini de açıkça paylaştı.