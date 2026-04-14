Euphoria 3. sezon yayınlandı! Dizinin yaratıcısına tepkiler dinmiyor

Euphoria 3. sezonuyla ortalığı karıştırdı! Zendaya ve Sydney Sweeney’li dizide “fazla ileri gidildi” yorumları yağarken, Sam Levinson’a sosyal medyada tepki yağıyor. Yeni sezon sahneleri izleyiciyi ikiye böldü!

Euphoria 3. sezon yayınlandı! Dizinin yaratıcısına tepkiler dinmiyor

Euphoria dizisinin merakla beklenen 3. sezonu yayınlanır yayınlanmaz büyük tartışma yarattı. Dizinin yaratıcısı Sam Levinson, sosyal medyada “kadın karakterleri aşırı cinselleştirdiği” ve “istismar ettiği” gerekçesiyle sert eleştirilerin hedefi oldu.

Euphoria 3. sezon yayınlandı! Dizinin yaratıcısına tepkiler dinmiyor 1

Başrollerinde Zendaya ve Sydney Sweeney’nin yer aldığı yapımın yeni sezonunda yer alan sahneler, izleyiciler tarafından “rahatsız edici” ve “fazla ileri gidilmiş” olarak yorumlandı. Özellikle karakterlerin yer aldığı aşırı uç içerikler ve şok etkisi yaratmaya odaklı sahneler, dizinin önceki sezonlarını bile gölgede bıraktı.

Euphoria 3. sezon yayınlandı! Dizinin yaratıcısına tepkiler dinmiyor 2

Yeni sezonda Rue karakterinin yasa dışı işlere bulaşması, Cassie’nin dijital platformlar üzerinden para kazanması ve diğer kadın karakterlerin benzer şekilde hikâyelendirilmesi, “kadınların tek çıkış yolu bu mu?” tartışmasını da beraberinde getirdi. Sosyal medyada birçok kullanıcı, dizinin kadın karakterleri aşağılayıcı ve tek boyutlu bir şekilde ele aldığını savundu.

Euphoria 3. sezon yayınlandı! Dizinin yaratıcısına tepkiler dinmiyor 3

"RAHATSIZ EDİCİ BİR FANTEZİ"

Eleştirmenler de diziyi sert sözlerle hedef aldı. Bazı yorumlarda yapımın hikâye derinliğinden uzaklaşıp “şok edici sahnelere bağımlı hale geldiği” belirtilirken, bazı izleyiciler ise “Euphoria artık rahatsız edici bir fanteziye dönüştü” yorumunda bulundu.

Euphoria 3. sezon yayınlandı! Dizinin yaratıcısına tepkiler dinmiyor 4

Özellikle Sydney Sweeney’nin canlandırdığı Cassie karakterinin sıra dışı sahneleri, en çok tepki çeken anlar arasında yer aldı. İzleyiciler, bu sahnelerin gereksiz ve abartılı olduğunu dile getirirken, dizinin gidişatıyla ilgili endişelerini de açıkça paylaştı.

Euphoria 3. sezon yayınlandı! Dizinin yaratıcısına tepkiler dinmiyor 5

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
En Çok Okunan Haberler
İran'dan yeni tehdit: "Savaş devam ederse..." ABD şimdi o ihtimali değerlendiriyor

İran'dan yeni tehdit: "Savaş devam ederse..." ABD şimdi o ihtimali değerlendiriyor

Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli valisinin oğlu da dahil çok sayıda gözaltı

Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli valisinin oğlu da dahil çok sayıda gözaltı

Süper Lig'de deprem! İstifa eden Burak Yılmaz'dan Türk futbolunu sarsacak sözler

Süper Lig'de deprem! İstifa eden Burak Yılmaz'dan Türk futbolunu sarsacak sözler

Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması: 8 şüpheli tutuklandı

Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması: 8 şüpheli tutuklandı

Altın için İslam Memiş'ten yeni çıkış 'Bu hafta da görmüş olacağız'

Altın için İslam Memiş'ten yeni çıkış 'Bu hafta da görmüş olacağız'

"Yeminimi bozuyorum" diyerek duyurdu: "O altınlar Elazığ'a gelecek"

"Yeminimi bozuyorum" diyerek duyurdu: "O altınlar Elazığ'a gelecek"

