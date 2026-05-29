Özge Özacar Eski Masal'ın kadın başrolü oldu! Yorum yağdı

Show TV’nin yeni sezonda seyirciyle buluşturmayı planlandığı yapımcılığını Mehmet Canpolat ve Sadi Canpolat’ın üstlendiği CNP Film imzalı Eski Masal'ın erkek başrol oyuncusu Murat Ünalmış olmuştu.

Merakla beklenen dizinin kadın başrolü de belli oldu. Kızılcık Şerbeti'ndeki başarılı oyunculuğuyla hafızalara kazınan Özge Özacar, “Eski Masal” dizisinde Leyla karakterine hayat verecek.

Dizinin merkezinde Mirza ve Leyla’nın hikayesi yer alacak.

Leyla karakteri, hikayenin en önemli isimlerinden biri olacak. Murat Ünalmış ise yapımda Kozaklı ailesinin büyük oğlu Mirza karakterine hayat verecek.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Sosyal medyada yeni sezonda ekrana gelecek bu ikiliye beğeni yağdı. Özge Özacar'ın ekrana dönüşü hayranları tarafından sevinçle karşılandı. X'te "Kesin yine döktürecek", "Bu ikiliyi merak ediyorum" yorumları yapıldı.