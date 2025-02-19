Euphoria yıldızı Barbie Ferreira resmen eridi! Son pozları tartışma yarattı

Amerikalı oyuncu Barbie Ferreira, pazartesi günü bikinili pozuyla inanılmaz zayıflamasını sergiledi. 28 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından 5 milyon takipçisiyle çarpıcı fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafın ardından ise bazı spekülasyonları gündeme geldi.

Euphoria yıldızı üçgen bikini üstü giyerek, altını ise uyumlu ve iddialı bir bikiniyle tamamladı. İncelen vücudunu sergileyen Ferreira, kahverengi saçlarını dağınık bir şekilde topladı ve kamera karşısında seksi bir şekilde poz verdi.

Bazı hayranlar son dönemde çok konuşulan, insanların kilo vermesine yardımcı olan diyabet ilacını kullandığını öne sürdü. Ancak Barbie, beden ölçüsü hakkında konuşmama geçmişine sahip olduğu için bu ilacı kullanıp kullanmadığını ne doğruladı ne de reddetti.

Barbie Ferreira 4 yıl önce "felç edici anksiyetesi", "depresyon sorunları", "yeme sorunları", "paranoyaları" ve internetin etkisiyle yaşadığı diğer "garip şeyleri" dile getirmişti.

2020'de Cosmopolitan dergisine verdiği röportajda Barbie, ruh sağlığı hakkında samimi açıklamalarda bulunmuş ve kendi neslini olumsuz etkileyen baskıları anlatmıştı.