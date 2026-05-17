Eurovision 2026’da sonuncu oldular! Sert eleştiriler geldi

Birleşik Krallık, 2026 Eurovision Şarkı Yarışması’nda bir kez daha hayal kırıklığı yaşadı. Ülkeyi temsil eden Look Mum No Computer, “Eins, Zwei, Drei” adlı şarkısıyla yarışmayı son sırada tamamladı.

Seyirciden “nul points” yani sıfır puan alan performans, sosyal medyada ağır eleştirilerin hedefi oldu.

Asıl adı Sam Battle olan sanatçı, sahnede pembe tulumuyla sıra dışı bir şov sergiledi. Synthesizer çalan müzisyene bilgisayar başlıklı robot dansçılar eşlik etti. Ancak eksantrik performans izleyicileri etkilemeyi başaramadı.

Sosyal medya kullanıcıları şarkıyı “ulusal utanç”, “şimdiye kadar duyduğumuz en kötü Eurovision şarkısı” ve “Birleşik Krallık sanki bilerek kazanmak istemiyor” sözleriyle eleştirdi.

Eurovision 2026’yı ise Bulgaristan kazandı. Bulgaristan adına yarışan Dara, “Bangaranga” adlı şarkısıyla 516 puan alarak birinci oldu.