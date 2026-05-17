Fatih Altaylı sorunca itiraf etti: Alper Kul Erdek'te ceviz işine girdi, battı

Güldür Güldür Show'da uzun yıllar yer aldıktan sonra programı bırakan Alper Kul, Fatih Altaylı'nın konuğu oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Alper Kul tarım işine girdiğini anlattı.

Pek çok işte talihsizlikler yaşadığını anlatan Alper Kul'a Fatih Altaylı "Tarımda da batmayasın" deyince Alper Kul şu yanıtı verdi:

"Battım battım. O çok kötü, ceviz üretiyorum. O ara dediler ki çok para kazanacaksın. ben de hıyar diyenin peşine gitti. Cevizler Erdek'teler. Pamukta fasulye yetiştirmek gibi bir şey. Her şeyi dört dörtlük yaptık, toprak analizleri yapıldı, iklim analizleri... Ama üreticilik çok pahalı."

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL GETİRFİNANS - %2.89 FAİZLİ 650.000 TL Faiz Oranı %2,89 Vade 12 Ay Toplam Tutar 650.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

"PAHALI" DİYEREK ANLATTI

Fatih Altaylı merak ederek "Niye battın?" diye sorunca Alper Kul "Üretim maliyetleri çok yüksek. Gübre çok pahalı. Ondan sonra ilaçlar çok pahalı. Tam cevizimi satacakken Amerika'dan ithal ceviz geldi..." yanıtını verdi.

Alper Kul tarım işine önem verdiğini ifade ederek "Ballarım var, zeytinlerim var. 1500 tane zeytinim var. Zeytinyağı üretmeyi umut ediyorum" dedi.