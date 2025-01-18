Ev hapsindeydi... Deniz Akkaya'ya 13 yıl 4 ay hapis cezası!

Son dönemde kızı ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Deniz Akkaya velayet davası sonucu ev hapsine çarptırılmıştı. Yaklaşık olarak bir aydır ev hapsine olan eski manken bir şok daha yaşadı.

Yanındaki 5 arkadaşıyla birlikte eski menajeri Merih Yılmaz'ı kendisine borcu olduğu gerekçesiyle darp ettirip aracına zor el koyduğu iddiasıyla yargılanan Deniz Akkaya hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Mahkeme Deniz Akkaya ve 5 arkadaşını 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

DAVA GÖRÜLDÜ

Dava geçtiğimiz gün İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya müşteki Merih Yılmaz, sanıklar Deniz Akkaya, Oğuzhan M. Erdi T. Mehmet D. Uğur K. Yahya Y. ve taraf avukatları katıldı. Sanıklar savunmalarında aracın devrini kendi rızasıyla aldıklarını herhangi bir fiziksel darp ve cebrin bulunmadığını beyan ederek suçlamaları reddetti.

Duruşma savcısı mütalaasında, Deniz Akkaya'nın iddia ettiği alacağını belgelendiremediğini, müştekinin de sanık Akkaya'nın bu alacak iddiasını reddettiğini; sanıkların iştirak iradesi ile hareket ederek müştekinin ofisten çıkmasına izin vermedikleri gibi darp ederek aracına ve telefonuna el koydukları aktarılarak suçu işledikleri belirtildi. Savcı mütalaasında sanık Deniz Akkaya ve diğer 5 sanığın 'Yağma' suçu kapsamında 15 yılla yargılamasını talep etti.

DENİZ AKKAYA'YA 13 YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme yapılan savunmaların ardından kararını açıkladı. Sabah Gazetesi'nden Armağan Yılmaz'ın haberine göre; Deniz Akkaya ve diğer 5 şüpheli 'Konutta Yağma' ve 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.