Ev hapsine çarptırılmıştı! Çağla Boz sessizliğini bozdu: ''Geçmişteki hatalarım...'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan oyuncu Çağla Boz, ev hapsi kararıyla serbest kalmıştı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan Boz’un adresinde yapılan aramalarda 1 tabanca, 334 fişek ve hassas terazi ele geçirildiği açıklanmıştı.

Boz'a yapılan yasaklı madde test sonuçlarında saç örneğinde pozitif bulguya rastlanmıştı. Ünlü oyuncu konuya dair sessizliğini bozdu ve sosyal medya hesabından şöyle bir açıklama yayınladı;

AÇIKLAMA YAYINLADI



''Bugün, hakkımda yürütülen soruşturma kapsamında yapılan testlerimin sonuçlarını öğrendim.

Kan ve idrar testlerim negatif sonuçlanırken, saç örneğimde pozitif bulguya rastlandı. Saçlarımdaki bu bulgunun, Ocak ayında zaten kamuoyuna yansıyan ve sorumluluğunu aldığım geçmiş kullanıma ilişkin olduğunu düşündüğümün üzerine, özellikle saç örneklerinde geçmiş kullanıma ilişkin bulguların yaklaşık 2 seneye kadar tespit edilebildiği göz önüne alındığında, bu sonuç benim açımdan sürpriz değildir.

Buna dair Ocak ayından bu yana devam eden sürecin detaylı analizi için yeniden numune aldırarak, bunları Adli Tıp Kurumu ve bağımsız laboratuvarlarda da inceletecek; rapor sonuçlarını tüm şeffaflığıyla paylaşacağım.

Ocak ayında yaşadığım sürecin ardından hayatımda yeni bir sayfa açtım. Kariyerimin başlangıcından beri olduğu gibi bu süreç sonrasında da tek odağım çalışmak, üretmek, kendi adıma doğru adımları atmak oldu. Bugün kan ve idrar testlerimin negatif çıkması da bunun somut karşılığıdır.

Buna rağmen aynı dosya kapsamında ikinci kez gözaltına alınmam ve ismimin yeniden aynı iddialarla anılması son derece yıpratıcı oldu.

Evimde bulunduğu haberleştirilen “hassas terazi” ise sosyal medya içeriklerimde de görülebileceği üzere yıllardır spor ve beslenme düzenim kapsamında kullandığım mutfak terazisidir. Buna farklı bir anlam yüklenmesini doğru bulmuyorum.

Artık tek isteğim, geçmişte kalan hatalarımın sürekli karşıma çıkarılmaması; işime, aileme ve hayatıma dönmek.

Çalışmak, üretmek ve yoluma devam etmek istiyorum.''