Eva Longoria, İspanya sahillerinde dikkat çekti! Yaşı merak edildi

Yazın tadını çıkaran Eva Longoria, hafta sonu İspanya'da objektiflere yansıdı. Umutsuz Ev Kadınları (Desperate Housewives) yıldızı, pazar günü İspanya sahillerinde yaptığı deniz keyfi sırasında kırmızı bikinisiyle dikkat çekti.

Haziran ayının sonundan bu yana Marbella yakınlarında ailesiyle sık sık denize girerken görüntülenen Longoria, bu kez de fit fiziğini gözler önüne serdi.

Ünlü oyuncu, dekoltesini öne çıkaran kırmızı üçgen bikini üstünü, uyumlu tanga bikini altı ve yüzünü güneşten koruyan krem renkli hasır şapkayla tamamladı. Kombinini altın zincir kolyesiyle tamamlayan Longoria, plajda neşeli tavırlar sergiledi.



Güzel oyuncunun fit görünümü sonrası yaşı da merak edildi. Longaria 51 yaşındaki fit haliyle beğeni topladı.

Bir dönem Hollywood'un gözde isimlerinden olan Eva Longoria, son birkaç yıldır yaşamını ağırlıklı olarak İspanya ve Meksika'da sürdürüyor.