Bennu Gerede gözaltına alındı! Yetişkin oyuncağı kolye olay olmuştu

Katıldığı programda yaptığı açıklamalar kadar aksesuarıyla da gündeme gelen Bennu Gerede hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Bennu Gerede hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesinde düzenlenen 'müstehcenlik' suçu kapsamında soruşturma başlattı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında müstehcenlik suçundan re'sen soruşturma başlatılan Bennu Gerede gözaltına alındı.

BENNU GEREDE NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Bennu Gerede programa ilginç bi kolye ile katıldı. Programda "Yetişkinlere yönelik bir ürün. Bazı günlerde cinsel dürtülerimin arttığını hissediyorum. Her an kullanabileceğin kolay bir çözüm. Tuvalete gidip kullanabilirsin. Arabadayken bile kolayca uygulayabilirsin" ifadelerini kullandı.