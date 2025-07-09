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Evliliği yalanlamışlardı! Sibel Can ve Emir Sarıgül tatil dönüşü yakalandı! Böyle görüntülendiler

Uzun süredir birlikte olan Sibel Can ve Emir Sarıgül'ün sessiz sedasız evlendiği iddiası geçtiğimiz günlerde ortaya atılmış ve magazin manşetlerini epey meşgul etmişti. Ancak evlilik iddiası jet hızında yalanlanmıştı. Sibel Can ile sevgilisi Emir Sarıgül, birkaç günlüğüne gittikleri Fransa Rivierası'ndan dönerken Nice Havaalanı'nda görüntülendi.

Evliliği yalanlamışlardı! Sibel Can ve Emir Sarıgül tatil dönüşü yakalandı! Böyle görüntülendiler
Öznur Yaslı İkier

Bir dönem Buket Aydın ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Emir Sarıgül son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Buket Aydın ile evleneceği konuşulan Sarıgül o dönem Sibel Can'la görüntülenmişti.

Ardından Sarıgül'ün Buket Aydın'la ayrıldıkları ortaya çıkmıştı. Diğer yandan ise Sarıgül'ün Buket Aydın'ı Sibel Can ile aldattığı iddiaları magazin kulislerinde konuşulmuştu.

Evliliği yalanlamışlardı! Sibel Can ve Emir Sarıgül tatil dönüşü yakalandı! Böyle görüntülendiler 1

Geçtiğimiz günlerde ise bir süredir aşk yaşadıkları iddia edilen Emir Sarıgül ile Sibel Can'ın sessiz sedasız evlendiği söylenmişti.

BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENDİLER

Ancak evlilik iddiası jet hızında yalanlanmıştı. Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; ünlü şarkıcı Sibel Can ile sevgilisi Emir Sarıgül, birkaç günlüğüne gittikleri Fransa Rivierası'ndan dönerken Nice Havaalanı'nda görüntülendi.

Evliliği yalanlamışlardı! Sibel Can ve Emir Sarıgül tatil dönüşü yakalandı! Böyle görüntülendiler 2

Can ile Sarıgül, kalkışı beklerken uzun bir süre telefonlarıyla vakit geçirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Emir Sarıgül Sibel Can
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