Evliliği yalanlamışlardı! Sibel Can ve Emir Sarıgül tatil dönüşü yakalandı! Böyle görüntülendiler

Bir dönem Buket Aydın ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Emir Sarıgül son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Buket Aydın ile evleneceği konuşulan Sarıgül o dönem Sibel Can'la görüntülenmişti.

Ardından Sarıgül'ün Buket Aydın'la ayrıldıkları ortaya çıkmıştı. Diğer yandan ise Sarıgül'ün Buket Aydın'ı Sibel Can ile aldattığı iddiaları magazin kulislerinde konuşulmuştu.

Geçtiğimiz günlerde ise bir süredir aşk yaşadıkları iddia edilen Emir Sarıgül ile Sibel Can'ın sessiz sedasız evlendiği söylenmişti.

BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENDİLER

Ancak evlilik iddiası jet hızında yalanlanmıştı. Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; ünlü şarkıcı Sibel Can ile sevgilisi Emir Sarıgül, birkaç günlüğüne gittikleri Fransa Rivierası'ndan dönerken Nice Havaalanı'nda görüntülendi.

Can ile Sarıgül, kalkışı beklerken uzun bir süre telefonlarıyla vakit geçirdi.