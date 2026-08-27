Evlilik Güzeldir ne zaman? Uzak Şehir'e rakip olacak

TRT 1’in yeni dizisi ‘Evlilik Güzeldir’ sezonun iddialı dizileri arasında yer alıyor. Evlilik Güzeldir yayın tarihi, oyuncuları ve fragmanı merak ediliyor.

EVLİLİK GÜZELDİR NE ZAMAN?

Evlilik Güzeldir dizisinin yayın tarihini açıkladığı yeni tanıtımıyla izleyiciyle buluştu. Dizinin 7 Eylül Pazartesi akşamı ekrana geleceğini duyuran tanıtım; karakterlerin renkli dünyasından, sürpriz karşılaşmalardan, tatlı atışmalardan ve geçmişten gelen yüzleşmelerden ipuçları sunuyor.

Evlilik Güzeldir dizisi geçtiğimiz sezonun reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'e rakip olacak. X'te dizi fragmanına "Bu dizi tutar", "Uzak Şehir ile yarışacak", "Dizi reyting almalı" yorumları geldi.

EVLİLİK GÜZELDİR KONUSU

Yayınlanan yeni tanıtım, beş kız kardeşin hayatına aniden giren karakterlerle yaşanan sürpriz tanışmaları ve bu tanışmaların getirdiği tatlı, romantik atışmaları ekrana taşıyor. Hikâyede neşe ve romantizm dolu anlar öne çıkarken, geçmişin kapanmayan hesaplarıyla yaşanan yüzleşmeler ise tüm dengeleri yeniden sarsıyor.

Dizinin merkezinde, hayatı boyunca binlerce çiftin nikâhını kıyan “evlendirme rekortmeni” nikâh memuru Mesut Bahtiyar yer alıyor. Yıllardır başkalarının mutluluğuna şahitlik eden Mesut’un işi, birbirinden farklı karakterlere ve hayallere sahip beş kızına gelince hiç de kolay değildir. Aile bağlarının yanı sıra aşkı, karşılaşmaları ve yeni başlangıçları konu alan dizi, sıcak ve samimi bir semt hikâyesini ekrana taşıyacak.

EVLİLİK GÜZELDİR OYUNCULARI

‘Evlilik Güzeldir’in güçlü oyuncu kadrosunda Fikret Kuşkan, İlayda Alişan, Hande Soral, Seçkin Özdemir, Yusuf Çim, Nil Sude Albayrak, Berk Bakioğlu, Gözde Okur, Ferit Aktuğ, Anıl Çelik, Sera Tokdemir, Hazım Körmükçü, Öznur Ön, Hande Katipoğlu, Derda Yasir Yenal, Cansu Savcı, Feride Bağ, Alper Haliloğlu, Uğur Akay, Selin Soydan, Hayal Garip, Alihan Demirbilek, Sıla Gözüm, Anastasia Geptina ve Yıldız Kültür yer alıyor.