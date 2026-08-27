'Amin Reis' Gizem Yıldız son halini paylaştı! "Herkes açılmanı beklerken..."

TikTok fenomeni Gizem Yıldız 'Amin Reis' olarak ünlendikten sonra estetik yaptırmıştı.

"Valla bütün ülkeye amin dedirttik. Sanki dersin oramızı buramızı açtık. Adam akıllı bir amin dedik, bütün ülkeye dert olduk" sözleriyle hatırlanan Gizem Yıldız kısa süre önce de anne oldu. Bebeğiyle yaptığı paylaşımlarla zaman zaman dikkat çeken fenomen son paylaşımıyla da adından söz ettirdi.

Gizem Yıldız son halini paylaşarak "Herkes açılmanı beklerken senin daha da kapanmaya hevesin vardır" dedi.

Fenomen sufleli takımları deneyerek stilini gösterince sosyal medyada da "Çok yakışmış" yorumları aldı.

Fenomen Gizem Yıldız, 1 ay içinde hem burun estetiği hem de dudak dolgusu yaptırarak bambaşka birine dönüşmüştü. O süreçte fenomenin yüzü de yanmış ve zor bir süreç geçirmişti.