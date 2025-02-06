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  4. Evrim Akın kısacık kestirdiği saçlarıyla takipçilerini ikiye böldü! "Başka birisi gibi"

Evrim Akın kısacık kestirdiği saçlarıyla takipçilerini ikiye böldü! "Başka birisi gibi"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
06.02.2025 15:17
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Kanal D ekranında sunuculuk yapan Evrim Akın imajıyla dikkat çekti. Evrim Akın'ın yeni saç modeli takipçilerini ikiye böldü.

Evrim Akın kısacık kestirdiği saçlarıyla takipçilerini ikiye böldü! "Başka birisi gibi"

Kanal D ekranlarında Evrim Akın ile Ev Gezmesi programının başarılı sunucusu Evrim Akın, imaj değişikliği yaparak dikkatleri üzerine çekti.

Instagram hesabından yeni saç modelini paylaşan ünlü isim, saçlarını daha da kısa kestirdi ve kakül yaptırdı.

Yıllara meydan okuyan fit haliyle de dikkat çeken Evrim Akın’ın yeni saç modeli, takipçilerini ikiye böldü. Kimi güzel oyuncuya "Başka biri gibi olmuş", "Alışamadım beğenmedim" derken kimi ise "Çok yakışmış", "Moda ikonu ya" yorumlarında bulundu.

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2025'İN SAÇ MODASI

2025'te minimal ama etkileyici bir tarz arayanlar için çene hizasında biten bob kesimler öne çıkıyor. Özellikle düz kesim ve pürüzsüz bir görünümle birleştiğinde modern bir hava yaratıyor. Bu şık model, kısa saç deneyimi yaşamak isteyenler için mükemmel bir başlangıç olabilir. Hem zarif hem de pratik olan bob kesim, 2025’in trend saç modelleri arasında yer alacak.

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Anahtar Kelimeler:
Evrim Akın
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