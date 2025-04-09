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"EYT'ye geçtim" demişti! Adanalı'nın İdil'i Selin Demiratar son haliyle şaşırttı

Adanalı'nın İdil'i Selin Demiratar alışveriş yaparken SnobMagazin'in kameralarına yakalandı. Oyunculuktan uzaklaşan ve sakin bir hayat süren Selin Demiratar değişimiyle sosyal medyada dikkat çekti.

"EYT'ye geçtim" demişti! Adanalı'nın İdil'i Selin Demiratar son haliyle şaşırttı
Kubra Akalın

"Acı Hayat" dizisi ile büyük bir çıkış yaparak tanınan Selin Demiratar, "Adanalı", "Şüphe", "Huzur Sokağı" gibi başarılı yapımlarla şöhreti yakaladı.

Ünlü oyuncu, 2020 yılında Mehmet Ali Çebi ile evlendikten sonra oyunculuğu bırakıp ekranlardan uzak kalmayı tercih etmişti. Gözlerden uzak yaşayan Demiratar İstinye Park'ta tek başına alışveriş yaparken görüntülendi.

Alışverişe geldiğini söyleyen oyuncu yeni sezon ürünleri inceledi. Selin Demiratar'ın son haline sosyal medyada yorum yağdı.

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Kimi güzel oyuncuyu "Sade ve doğal" bulurken kimi ise "Yüzüne ne olmuş", "Kadına bir olgunluk gelmiş", "Yaşlanmış" yorumlarında bulundu.

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"GÜZEL BİR HAYAT YAŞIYORUM"

Selin Demiratar, oyunculuk kariyerini geride bırakıp "Eşim, kedilerim ve köpeklerimle güzel bir hayat yaşıyorum" diyerek sakin bir yaşam tarzını tercih ettiğini açıklamıştı.

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Selin Demiratar, daha önce verdiği bir röportajda, ekranlardan uzak kalmaya dair şunları söylemişti: "EYT'ye geçtim, inan özlemiyorum. İzlemeyi seviyorum ama bir daha o set temposuna girmek bilmiyorum" Bu açıklamalar, izleyicileri bir süre daha ekranlardan uzak kalacağına dair düşündürmüştü.

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Selin Demiratar
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