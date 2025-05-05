Ezgi Eyüboğlu göğüs dekoltesiyle dikkat çekti! Silikon iddiası

33 yaşındaki başarılı oyuncu Ezgi Eyüboğlu, son paylaşımlarıyla sosyal medyada adeta olay yarattı. Göğüs estetiği (silikon) yaptırdığı iddia edilen Eyüboğlu’nun cesur pozları, özellikle göğüs dekoltesiyle dikkat çekti ve takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Estetik iddialarının gündeme gelmesinin ardından, Ezgi Eyüboğlu'ndan bir açıklama ise gelmedi. Ancak oyuncunun pozları günlerdir sosyal medyada yorum alıyor.

Oyuncunun daha önce verdiği bir röportajdaki sözleri de dikkat çekti. Oyuncuya yöneltilen “Kendine dair yıkmak istediğin bir önyargı var mı? Taviz vermeyeceğin karakteristik özelliklerin neler?” sorusuna verdiği yanıt şöyleydi:

“Kırmak istediğim önyargı yok çünkü kimin ne düşündüğünün benim için hiçbir önemi yok. İşimle ilgili ve sadece beni ilgilendirdiğini düşündüğüm konularla ilgili taviz vermem.”