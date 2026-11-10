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Özge Borak ilk evliliğini anlattı! Bülent Şakrak sonrası yaşadığı değişimi açıkladı

Katarsis programına konuk olan Özge Borak, özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Gökhan Çınar'ın ilk evliliğiyle ilgili sorusunu yanıtlayan oyuncu, Bülent Şakrak ile evli olduğu dönemde nasıl biri olduğunu anlattı. Borak'ın "O dönem çok öfkeliydim" sözleri dikkat çekti.

Özge Borak ilk evliliğini anlattı! Bülent Şakrak sonrası yaşadığı değişimi açıkladı
Nebahat Kübra Akalın

Katarsis’te Gökhan Çınar’ın konuğu olan Özge Borak özel hayatına dair merak edilenleri de anlattı. Gökhan Çınar Kızılcık Şerbeti'nin Salkım Ünal'ına ilk evliliğini sordu.

Bir dönem Bülent Şakrak ile evli olan Özge Borak'a Çınar şu soruyu yöneltti:

"İki evlilik yaşıyorsun aslında ve ilk evlilik işte ya tabii bir yanıyla burada dikkatli olmaya çalışıyorum ama haliyle bildiğimiz figürler, insanlar oldukları için de ilk evlilik Bülent Bey ile, belki evliliği değil senin duygunu soruyorum. O zamanki Özge nasıl bir insandı? Evlendiğinde ve ayrıldığında?"

Özge Borak ilk evliliğini anlattı! Bülent Şakrak sonrası yaşadığı değişimi açıkladı 1

Özge Borak, Bülent Şakrak ile evli olduğu dönemden bugüne yaşadığı değişimi şu sözlerle anlattı:

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"O DÖNEM ÇOK ÖFKELİYDİM"

"O zamanlar kendi ihtiyaçlarını görmezden gelmeyi seçen bir Özge vardı. Ortam, durum, verilmiş sözler. Arkadaşlık ilişkilerim için de geçerli bu, bu arada iş ilişkileri için de her şey için geçerli. Hepsi için genel olarak söylüyorum. Bir şeyler kopup bir şeyler eksildiğinde ya da bir yerlerde yollar ayrıldığında, sen başka yol seçtiğinde bu sefer 180 derece zıttı hayatına giriyor. Yüksek sesle dile getirmek gibi böyle bir dönemim var. O dönem çok öfkeliydim her şeye. Etrafa öfke saçmıyordum belki ama içimde hep hissediyordum o öfkeyi.

Özge Borak ilk evliliğini anlattı! Bülent Şakrak sonrası yaşadığı değişimi açıkladı 2

Öfkeni uzatmadan dile getirdiğinde, duygularınla yüzleştiğinde hayat daha kolay oluyor. Özge’nin hayatı çok zorluklardan geçtikten sonra şimdi daha rahat. Çünkü sınırlarımı güzel çizdim. Oradaki çevrelendiğim insanların belli. Giren çıkan olabilir. O bizim denemelerimiz. İnsanlar deneyecek senin sınırlarını acaba girebiliyor muyum diye. Şimdi bu noktaya getirdiğim Özge ile el sıkışıyorum. Aynada ‘Seni alnından öpüyorum Özge’ diyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Bülent Şakrak Özge Borak
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