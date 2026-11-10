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Ebru Gündeş üzerinde servet taşıyor! Kolundaki saatle ev alınıyor

Son dönemde verdiği kilolar ve yaptırdığı estetiklerle gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Ebru Gündeş şimdi de lüks tarzıyla dikkatleri üzerine çekti. Gündeş'in son pozlarında kolundaki saat gündeme geldi. Ünlü ismin saatinin değeri ağızları açık bıraktı.

Ebru Gündeş üzerinde servet taşıyor! Kolundaki saatle ev alınıyor
Öznur Yaslı İkier

Türk müziğinin güçlü seslerinden Ebru Gündeş, sahne performansı ve özel hayatının yanı sıra son dönemde geçirdiği estetik operasyonlarla da adından söz ettirdi.

51 yaşındaki ünlü sanatçı geçtiğimiz aylarda 10 milyon liraya yarım yüz gerdirme ameliyatı olduğunu açıklamıştı. Son olarak verdiği kilolarla adından söz ettiren ünlü isim şimdi de lüks tarzıyla dikkatleri üzerine çekti.

Ebru Gündeş üzerinde servet taşıyor! Kolundaki saatle ev alınıyor 1

FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Ebru Gündeş'in sosyal medya hesabından peş peşe paylaştığı pozlarda kolundaki saat dikkatlerden kaçmadı. Ünlü ismin kolundaki dünyaca ünlü markaya ait saatin değerinin yaklaşık 7 milyon 500 bin TL olduğu iddia edildi.

Ebru Gündeş üzerinde servet taşıyor! Kolundaki saatle ev alınıyor 2

ÜZERİNDE SERVET TAŞIYOR

Ünlü sanatçının kombininde tercih ettiği yeşil kazağın fiyatının ise 100 bin TL seviyesinde olduğu öne sürüldü.

Ebru Gündeş üzerinde servet taşıyor! Kolundaki saatle ev alınıyor 3

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Ebru Gündeş
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