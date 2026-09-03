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Güllü'nün şüpheli ölümünde yeni detaylar! Adli Analist Hakan İzgi saniye saniye anlattı: 'Biri susturdu biri itti'

Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmada yeni ses kayıtları ve görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. Güllü'yü kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in camdan attığını iddia eden Sultan Nur Ulu'nun o anları canlandırdığı görüntüler şok etkisi yarattı. Adli Analist Hakan İzgi ifadelerle görüntülerin uyuşmadığı dile getirdi.

Güllü'nün şüpheli ölümünde yeni detaylar! Adli Analist Hakan İzgi saniye saniye anlattı: 'Biri susturdu biri itti'
Öznur Yaslı İkier

Güllü ismiyle tanınan sanatçı Gül Tut'un geçen yıl Yalova'daki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirdiği olayın soruşturmasında yeni bir görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanmış, arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında ise ev hapsi kararı verilmişti.

Hazırlanan iddianamede Sultan Nur Ulu'nun verdiği ifade soruşturmanın seyrini değiştirmişti. Ulu, arkadaşı Tuğyan'ın annesi Güllü'yü evin penceresinden attığını ileri sürmüştü.

Güllü nün şüpheli ölümünde yeni detaylar! Adli Analist Hakan İzgi saniye saniye anlattı: Biri susturdu biri itti 1

Sultan Nur Ulu, ifadesini o anları canlandırarak anlatmıştı. O anların görüntüsü ortaya çıktı. Olayın tek tanığı olan Sultan Nur Ulu, Tuğyan'ın annesi Güllü'nün bacaklarına sarılıp, omzuyla destekli şekilde kaldırarak pencereden nasıl attığını gösterdiği anlar, savcılık makamında kayıt altına alındı.

Güllü nün şüpheli ölümünde yeni detaylar! Adli Analist Hakan İzgi saniye saniye anlattı: Biri susturdu biri itti 2

"BACAKLARINA SARILIP, OMZUYLA DESTEKLİ ŞEKİLDE KALDIRDI"
Söz konusu görüntüler, mahkeme dosyasına konuldu. Ulu, savcılıktaki ifadesinde "Tuğyan'ın arkadan annesinin kalçasının altından bacaklarına doğru sarılarak hafif kendisine, hafif yukarıya doğru çektiğini gördüm." ifadelerini kullandı.

Güllü nün şüpheli ölümünde yeni detaylar! Adli Analist Hakan İzgi saniye saniye anlattı: Biri susturdu biri itti 3

SANİYE SANİYE DEĞERLENDİRİLDİ
Canlandırma anına ait görüntülerin hızla yayılmasıyla birlikte Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programında canlı yayında canlandırma yapılarak o anlar değerlendirildi.

Güllü nün şüpheli ölümünde yeni detaylar! Adli Analist Hakan İzgi saniye saniye anlattı: Biri susturdu biri itti 4

Adli Analist Hakan İzgi o anları saniye saniye tekrarlarken ifadelerle görüntülerin uyuşmadığını dile getirdi.

Güllü nün şüpheli ölümünde yeni detaylar! Adli Analist Hakan İzgi saniye saniye anlattı: Biri susturdu biri itti 5

İzgi yaptığı canlı anlatımda; ''Güllü'yü iki kişi öldürdü, biri susturdu biri itti. Sultan'ın tarifine göre 2 katil var.'' ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Güllü
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