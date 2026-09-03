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Milyoner diye evlendi, gerçek serveti şoke etti: Hesabından 2,22 sterlin çıktı

Katie Price’ın 8 aylık evliliğinde sona gelindi. Milyoner olduğunu söyleyen eşi Lee Andrews’in hesabında yalnızca 2,2 sterlin olduğunu öğrenen Price’ın boşanma kararı aldığı öne sürüldü. Ünlü modelin ayrılık haberinden saatler sonra alyansıyla görüntülenmesi kafa karışıklığı yarattı.

Milyoner diye evlendi, gerçek serveti şoke etti: Hesabından 2,22 sterlin çıktı
Sariye Nur Dönmez

İngiliz model ve televizyon yıldızı Katie Price’ın tanıştıktan kısa bir süre sonra nikah masasına oturduğu Lee Andrews ile evliliğinde sona geldiği ileri sürüldü. Andrew’ın servetine ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını öğrenen Price’ın boşanma kararı aldığı belirtilirken, ünlü isim ayrılık haberlerinden saatler sonra alyansıyla görüntülendi.

TANIŞTIKTAN GÜNLER SONRA EVLENMİŞLERDİ

48 yaşındaki eski model Katie Price Dubai’de yaşayan ve kendisini iş insanı olarak tanıtan Lee Andrews ile tanıştıktan yalnızca birkaç gün sonra evlenerek hem ailesini hem de hayranlarını şaşırtmıştı.

Ancak çiftin evliliği kısa süre içerisinde Andrews’in serveti hakkındaki iddialar ve dolandırıcılık suçlamalarının ortaya atılması nedeniyle yeniden gündeme geldi.

İngiliz basınında yer alan iddialara göre Price için bardağı taşıran son damla kendisini milyoner olarak tanıtan eşinin banka hesabında yalnızca 2,22 sterlin bulunduğunu öğrenmesi oldu.

AYRILIK KARARI SONRASINDA ALYANSIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Ayrılık iddialarının gündeme gelmesinden hemen önce Katie Price, İspanya’nın Marbella kentinde bir arkadaşıyla birlikte görüntülendi.

Aralarında 31. yaşını kutlayam reality şov yıldızı Chloe Ferry’nin de bulunduğu arkadaş grubuyla Marbella’ya giden Price’ın oldukça neşeli olduğu görülldü.

Geo News'in yer verdiği habere göre, Salı günü göz kamaştıran sarı renklı bir kıyafetle objektiflere yansıyan Price’ın gösterişli nişan yüzüğü ve alyansı dikkatlerden kaçmadı.Görüntülerin evliliği sonlanlandırma kararından saatler sonra çekildiği betirlildi.

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Anahtar Kelimeler:
Katie Price
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