Ezgi Fındık kimdir, kaç yaşında? Ezgi Fındık'ın eski sevgilisi kim?

Ünlü isimlere yönelik olarak gerçekleştirilen uyuşturucu soruşturmasında sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık'ın da adı geçti. Ezgi Fındık hakkında uyuşturucu ve fuhuştan yakalama kararı çıkarıldı.

'Fazla lüks' yaşantısıyla dikkat çeken Ezgi Fındık hakkında araştırmalar da hız kazandı. Ezgi Fındık kimdir, kaç yaşında merak edilirken özel hayatı dikkat çekti.

EZGİ FINDIK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1993 yılında Almanya'da dünyaya gelen Ezgi Fındık, bir ikiz kardeşe sahiptir. 4 kız kardeşi olan Ezgi Fındık'ın baba tarafı Giresunlu annesi ise Tekirdağlı Bulgar – Yunan göçmenidir.

Eliz ile ikiz kardeş olan ünlü Influencer'ın 2 ablasının olduğu biliniyor. Türkçe ve Almanca ana dili olan Ezgi Fındık aynı zamanda İngilizce, Fransızca ve İspanyolca biliyor.

Fındık, İstanbul Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun olmuştur. Üniversiteyi bitirmesinin ardından Mac'de makeup artists olarak çalışmaya başlamıştır.

Türkiye'ye döndükten sonra blog yazmaya başlayan Fındık, makyaj, kozmetik ve kişisel bakım üzerine birçok yazı yayınlamış ve video çekmiştir.

ÖZEL HAYATI GÜNDEMDE

Yurt dışı seyahatleri ve lüks yaşamıyla dikkat çeken Ezgi Fındık Mısırlı iş insanı Seif Al Attal ile uzun süre aşk yaşamıştı.

Fındık'ın daha sonra tekstilci Levent Özülkü ile birliktelik yaşadığı öğrenilmişti.

Ezgi Fındık daha sonra kendisinden yaşça küçük Mirhan Demirhan ile aşk yaşamış ve sevgilisinden evlilik teklifi almıştı. Ancak ikilinin mutluluğu kısa sürmüştü.