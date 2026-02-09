Nurgül Yeşilçay ve Gonca Vuslateri de kadrodaydı! Ömür Usta dizisinde beklenmedik gelişme

2025-2026 sezonu, dizi sektörü açısından iptal ve erteleme kararlarıyla dikkat çekiyor. Yükselen prodüksiyon maliyetleri nedeniyle birçok proje askıya alınırken, bu yapımlar arasına Ömür Usta dizisi de eklendi.

ERTELENMESİ BEKLENİYORDU

İlk olarak Nurgül Yeşilçay’ın kadroda yer alacağı açıklanan dizi, duyurulduğu günden bu yana merakla bekleniyordu. Oyuncu seçimleri titizlikle yapılırken, Yeşilçay’ın kızını Cemre Arda’nın canlandıracağı öğrenilmişti. Projenin yayınlanacağı kanal olarak da NOW ile anlaşmaya varılmıştı.

Ancak bir süredir diziden haber gelmemesi, iptal iddialarını da beraberinde getirdi.

YENİ PROJEYE ODAKLANILACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş, son yazısında Ömür Usta dizisiyle ilgili erteleme kararını duyurdu. Altuntaş’ın aktardığına göre, dizinin yönetmeni Hilal Saral dijital platform için yeni bir projeye odaklanacak. Bu nedenle Ömür Usta dizisinin eylül ayına erteleneceği ifade edildi.

KADRO GÜÇLÜ AMA BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Hilal Saral’ın yönetmen koltuğunda oturacağı projede Gonca Vuslateri ve Pınar Çağlar Gençtürk gibi isimler de yer alıyordu. Güçlü kadrosuna rağmen hazırlıkların başlamaması, dizinin geleceğine dair soru işaretlerini artırdı.