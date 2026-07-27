Ezgi Mola'dan sürpriz karar! Oyunculuğa ara verdi, yeni işini böyle duyurdu

Son olarak Başka Bir Gün dizisindeki performansıyla izleyici karşısına çıkan Ezgi Mola, bu kez oyunculuğuyla değil yeni yatırımıyla gündeme geldi.

Yaz sezonunu Alaçatı'da geçiren ünlü isim, arkadaşı Bengi Apak ile birlikte hayata geçirdiği "Kadehler Arasında" adlı yeni mekanını sosyal medya hesabından takipçilerine tanıttı.

Yeni mekanından paylaştığı videoda, "Yeni mekanımıza geldim, miss gibi olmuş. Mekan benim, reklam yüzüm de ben olabilirim." diyen Mola'nın paylaşımı kısa sürede ilgi gördü.

Oyuncu Ezgi Mola'ni bir süre önce boşandığı eşi Mustafa Aksakallı'nın da Alaçatı'da işletmesi bulunuyor. Aksallı geçtiğimiz yıl mekanda çıkan kavgada ayağından vurulmuştu.