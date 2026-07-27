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CİMER'e şikayet edilmişti! Didem Ceran'ın son paylaşımını görenler dayanamadı

Güney Kore’de geçirdiği yüz nakliyle gündeme gelen Survivor Didem Ceran her anını paylaşıyor. Sansürsüz paylaştığı görüntülerle tepki çeken Didem Ceran CİMER'e şikayet edildi. Paylaşımlarına devam eden Ceran'a bakın ne yorumlar geldi.

CİMER'e şikayet edilmişti! Didem Ceran'ın son paylaşımını görenler dayanamadı

2006'daki Oryantal Star yarışması ve 2011'de katıldığı Survivor Türkiye ile tanınan Didem Ceran, geçtiğimiz aylarda radikal bir karar alarak Güney Kore'de yüz nakli olmuştu.

CİMER e şikayet edilmişti! Didem Ceran ın son paylaşımını görenler dayanamadı 1

Ameliyata dair tüm detayları sık sık paylaşan Ceran sosyal medyada tepkiler de alıyor. Didem Ceran son olarak CİMER'e şikayet edildi.

GÖRÜNTÜSÜ RAHATSIZ ETTİ

Hakkında imza toplandığını duyan Didem Ceran, bu kez kamera karşısına ağlayarak çıktı ve şu ifadelerle içini döktü:

CİMER e şikayet edilmişti! Didem Ceran ın son paylaşımını görenler dayanamadı 2

"Beni merak eden, güzel yorumlar ve dualar gönderen tüm kız kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Sanırım bu süreçte çok hassaslaştım. Artık hiçbir şey paylaşmayı düşünmüyorum. Çünkü sanki halkı dolandırmışım, herkese kötülük yapmışım ya da katilmişim gibi davranılıyor. O kadar çok mesaj geldi ki... İnsanlar imza toplayıp beni CİMER’e şikâyet ediyormuş, bu görüntülerle sürekli karşılaşmak istemiyorlarmış. Verdiğim rahatsızlıktan dolayı çok özür dilerim. Ben sadece oralarda çok yalnız kaldığım için sizlerin desteğiyle oyalanıyordum, o kadar."

CİMER e şikayet edilmişti! Didem Ceran ın son paylaşımını görenler dayanamadı 3

Şubat 2026 başında Güney Kore’de özel bir klinikte gerçekleşen yaklaşık 15 saatlik cerrahi süreç sonrasında yüz yapısını baştan aşağıya yenileyen Ceran düzeltme ameliyatı için tekrar bıçak altına yattı. Sosyal medyada çeşitli paylaşımlara devam eden Ceran "Oysa ben hiçbir zaman yalnız değildim. Allah'ın askerleri benimle" notuyla da bir video paylaştı.

Bu paylaşımı görenler "Acil psikolojik destek al", "Sağlıklı görünmüyorsun destek al", "Yazık kadının destek alması lazım" yorumlarında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Didem Ceran
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