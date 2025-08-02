Ezgi Mola'nın eski eşi Mustafa Aksakallı kimdir? Ayağından neden vuruldu?

Ezgi Mola'nın ortağı olduğu, eski eşi Mustafa Aksakallı'nın işlettiği Alaçatı'daki mekanda silahlı saldırı gerçekleşti. Mustafa Aksakallı'nın kavgayı ayırmak isterken ayağından vurulduğu belirtildi. Yaşanan olay sonrası Mustafa Aksakallı kimdir, nereli, kaç yaşında? merak edildi.

MUSTAFA AKSAKALLI KİMDİR, NERELİ?

Mustafa Aksakallı, 1985 yılında İzmir'de doğdu. Aslen İzmirlidir ve özellikle restoran ve kafe sektöründeki girişimleriyle tanınır. Türkiye'nin farklı şehirlerinde birçok tanınmış mekânın işletmeciliğini yapmış olan Aksakallı'nın özellikle Boop Alaçatı mekanı ünlülerin de uğrak noktası.

Alaçatı'da tanınan bir isim olan Aksallı bu mekanda vuruldu.

BOŞANMA KARARI

Ezgi Mola ile ilişkisi 2019 yılında başlamış, çift 8 Mayıs 2023 tarihinde sade bir nikah töreniyle evlendi. Bu evlilikten Can adında bir oğulları oldu. Ancak 25 Haziran 2025 tarihinde Ezgi Mola, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla evliliklerini dostane bir şekilde sonlandırdıklarını duyurdu. Ancak ikilini yeniden barıştığı gündemde.