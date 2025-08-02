MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Ezgi Mola'nın eski eşi Mustafa Aksakallı kimdir? Ayağından neden vuruldu?

Ezgi Mola ile kısa süre önce boşanan Mustafa Aksakallı'nın mekanında silahlı saldırı oldu, Mustafa Aksakallı ayağından vuruldu. Şoke eden olay sonrası Mustafa Aksakallı kimdir, nereli, kaç yaşında? merak edildi.

Ezgi Mola'nın eski eşi Mustafa Aksakallı kimdir? Ayağından neden vuruldu?
Kubra Akalın

Ezgi Mola'nın ortağı olduğu, eski eşi Mustafa Aksakallı'nın işlettiği Alaçatı'daki mekanda silahlı saldırı gerçekleşti. Mustafa Aksakallı'nın kavgayı ayırmak isterken ayağından vurulduğu belirtildi. Yaşanan olay sonrası Mustafa Aksakallı kimdir, nereli, kaç yaşında? merak edildi.

Ezgi Mola nın eski eşi Mustafa Aksakallı kimdir? Ayağından neden vuruldu? 1

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünlülerin uğrak mekanında silahlı saldırı! Ezgi Mola'nın eski eşi vuruldu Ünlülerin uğrak mekanında silahlı saldırı! Ezgi Mola'nın eski eşi vuruldu

MUSTAFA AKSAKALLI KİMDİR, NERELİ?

Mustafa Aksakallı, 1985 yılında İzmir'de doğdu. Aslen İzmirlidir ve özellikle restoran ve kafe sektöründeki girişimleriyle tanınır. Türkiye'nin farklı şehirlerinde birçok tanınmış mekânın işletmeciliğini yapmış olan Aksakallı'nın özellikle Boop Alaçatı mekanı ünlülerin de uğrak noktası.

Alaçatı'da tanınan bir isim olan Aksallı bu mekanda vuruldu.

Ezgi Mola nın eski eşi Mustafa Aksakallı kimdir? Ayağından neden vuruldu? 2

BOŞANMA KARARI

Ezgi Mola ile ilişkisi 2019 yılında başlamış, çift 8 Mayıs 2023 tarihinde sade bir nikah töreniyle evlendi. Bu evlilikten Can adında bir oğulları oldu. Ancak 25 Haziran 2025 tarihinde Ezgi Mola, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla evliliklerini dostane bir şekilde sonlandırdıklarını duyurdu. Ancak ikilini yeniden barıştığı gündemde.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özel hayatıyla gündemdeydi! Fenomen diziyle ekrana dönüyorÖzel hayatıyla gündemdeydi! Fenomen diziyle ekrana dönüyor
Ünlülerin uğrak mekanında silahlı saldırı! Ezgi Mola'nın eski eşi vurulduÜnlülerin uğrak mekanında silahlı saldırı! Ezgi Mola'nın eski eşi vuruldu

Anahtar Kelimeler:
Ezgi Mola Mustafa Aksakallı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ünlülerin uğrak mekanında silahlı saldırı! Ezgi Mola'nın eski eşi vuruldu

Ünlülerin uğrak mekanında silahlı saldırı! Ezgi Mola'nın eski eşi vuruldu

İstanbul'da zincirleme kaza! 16 araç birbirine girdi

İstanbul'da zincirleme kaza! 16 araç birbirine girdi

Sinem’in katili Sinop’ta kamp yaparken yakalandı! Çadır kurarken buldular…

Sinem’in katili Sinop’ta kamp yaparken yakalandı! Çadır kurarken buldular…

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Çok az kaldı" diyerek duyurdu: "Sizlere teslim edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Çok az kaldı" diyerek duyurdu: "Sizlere teslim edeceğiz"

'Kentsel dönüşüm' oyunu: Her binadan daire alıp kat maliki oldu

'Kentsel dönüşüm' oyunu: Her binadan daire alıp kat maliki oldu

Alvaro Morata transferi İtalyanları çıldırttı!

Alvaro Morata transferi İtalyanları çıldırttı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.