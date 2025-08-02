Ezgi Mola'nın eski eşi Mustafa Aksakallı'nın Alaçatı'daki mekanında (Boop Alaçatı) silahlı saldırı! Ünlü isim ayağında vuruldu

Ezgi Mola'nın ortağı olduğu Boop Alaçatı'da korku dolu bir gece yaşandı. Murat Boz'un geçtiğimiz günlerde yeni şarkı tanıtım partisi verdiği, ünlü isimlerin uğrak noktası Boop Alaçatı'da silahlı saldırı oldu. Mustafa Aksakallı'nın işlettiği Alaçatı'daki mekanda çıkan olayda ortalık karıştı.

MUSTAFA AKSAKALLI NASIL VURULDU?

Margi organize suç örgütü lideri Tayfur Arşan'ın oğlu ve yanında bulunan bir kişi, gittikleri eğlence mekanında taşkınlık çıkardı. Mekan sahibi Mustafa Aksakallı'nın müdahalesi sonucunda Arşan'ın oğlu ve yanındaki kişi, mekan sahibine ateş etti.

Kameraya yansıyan görüntülerde mekanda dört beş el ateş edildiği duyuldu.

Margi organize suç örgütü lideri Tayfur Arşan'ın oğlu ve yanında bulunan bir kişi, gittikleri eğlence mekanında taşkınlık çıkardı. Mekan sahibinin müdahalesi sonucunda Arşan'ın oğlu ve yanındaki kişi, mekan sahibine ateş etti. Mekan sahibi ayağından yaralanırken, mekanda bulunan… pic.twitter.com/ytWfkACb7Z — Mynet (@mynet) August 1, 2025

SALDIRGANLAR GÖZALTINDA

Mekanda eğlenenlerin silah seslerini duyduktan sonra masaların altına saklanarak kendini korumaya çalıştı. Bazı konuklar ise canlarını kurtarmak için camlardan atlayarak kaçtı.

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Mekan sahibi, Ezgi Mola'nın eski eşi Mustafa Aksakallı ve bir çalışan ayağından yaralanırken, mekanda bulunan birkaç kişi de etrafa saçılan cam parçaları nedeniyle hafif yaralandı.

Polis ekipleri Arşan'ın oğlu ve yanındaki kişiyi gözaltına aldı.