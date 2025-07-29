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Murat Boz yeni şarkısı ‘Yapar Mısın’ı tanıttı! Hasan Can'ın halleri sosyal medyanın diline düştü

Şarkıcı Murat Boz bir mekanda yeni şarkısı ‘Yapar Mısın’ı tanıttı. Yanındaki ünlü isimler dikkat çekerken Hasan Can Kaya'nın hareketleri ve tavırları da sosyal medyanın diline düştü.

Murat Boz yeni şarkısı ‘Yapar Mısın’ı tanıttı! Hasan Can'ın halleri sosyal medyanın diline düştü
Kubra Akalın

Murat Boz’un yeni şarkısı “Yapar Mısın?” gündeme geldi. Şarkıcı yeni şarkının kutlaması sırasında çekilen görüntülerle gündeme geldi.

Alaçatı’da ünlü isimlerle yapılan lansman, sosyal medyada olay oldu. Rıza Kocaoğlu, Hasan Can Kaya ve İbrahim Büyükak’ın da yer aldığı o anlarda Hasan Can Kaya'nın hal ve hareketlerine yorum yağdı.

Murat Boz yeni şarkısı ‘Yapar Mısın’ı tanıttı! Hasan Can ın halleri sosyal medyanın diline düştü 1

Sosyal medyada Hasan Can'ı görenler "Bu adam neden derdo bu kadar", "Hasan Can Kaya'dan çıkamıyorum", "Hasan Can kaya samimiyetsizliği", "Ortama bak kalbim sıkıştı", "Liseli erkolar toplaşmış", "Hasan Can ne yapıyorsun ya" yorumlarında bulundu.

EXXEN'DEN AYRILDI

Öte yandan Youtube'daki 'Konuşanlar' programıyla tanınan ve daha sonra Acun Ilıcalı'nın dijital platformu Exxen'e transfer olan komedyen Hasan Can Kaya'nın ünlü televizyoncu ile işbirliğini sonlandırması gündeme bomba gibi düştü.

Murat Boz yeni şarkısı ‘Yapar Mısın’ı tanıttı! Hasan Can ın halleri sosyal medyanın diline düştü 2

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Anahtar Kelimeler:
Murat Boz Hasan Can Kaya
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