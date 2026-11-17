Ezgi Mola, boşandığı ve Can isimli çocuğunun babası Mustafa Aksakallı'dan Haziran 2025'te boşanmıştı.

Mola boşanma sonrası "Hep bir kusur, bir kaos aradılar. 'Kesin aldatmıştır' dediler. Mustafa gerçekten dünyanın en iyi kalpli insanlarından biri. Onun hakkını yiyemem. Herkes iyi olabilir ama önemli olan senin bana iyi gelip gelmediğin" demişti.

"Bir evliliği sürdürmek için iyi kalpli olmak yetmiyor" açıklaması yapan Ezgi Mola, yeni sevgilisi Yaşar Çağlak ile görüntülendi.

GazeteMagazin'e yakalanan çift sorulara cevap vermeden gazetecilerden uzaklaştı.