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Ezgi Şenler çocukluk aşkıyla nişanlandı! Nişan kıyafetine beğeni yağdı

Ünlü oyuncu Ezgi Şenler, bir süredir aşk yaşadığı çocukluk aşkı Ömer Gürgen ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Şenler nişan kareleriyle beğeni topladı.

Ezgi Şenler çocukluk aşkıyla nişanlandı! Nişan kıyafetine beğeni yağdı
Kubra Akalın

Bodrum Masalı, Sevmek Yüzünden, Çatı Katı Aşk, Sen Büyümeye Bak ve Teşkilat gibi yapımlarla tanınan oyuncu Ezgi Şenler, bir süredir özel hayatıyla adından söz ettiriyor.

Ezgi Şenler geçtiğimiz akşam Ankara’da aile arasında nişanlandı.

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Şenler geçen aralık ayında 12 yaşından beri tanıştığı futbolcu menajeri Ömer Gürgen’den evlilik teklifi almıştı. Birbirlerinin ilk aşkı oldukları ortaya çıkan çift mutlu anları da sosyal medyadan paylaştı.
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Nişanda omuzları açık şık bir elbise giyen Ezgi Şenler zarafetiyle göz doldurdu. Şenler'in nişan kıyafetine sosyal medyada beğeni yağdı.

Çankaya’daki bir otelde yapılan nişan törenine çiftin yakın arkdaşları da katıldı.

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Ezgi Şenler
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