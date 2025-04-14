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Ezhel, hakaret davasından kazandığı parayı TÜGŞAV'a bağışladı! TÜGŞAV Bağışı iade etti

Rapçi Ezhel hakaret davalarından kazandığı tazminatı, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV)'na bağışladı. Ancak Ezhel hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Ezhel aldığı tepkiye verdiği yanıtla dikkat çekti.

Ezhel, hakaret davasından kazandığı parayı TÜGŞAV'a bağışladı! TÜGŞAV Bağışı iade etti
Kubra Akalın

Ezhel sahne adlı rapçi Ömer Sercan İpekçioğlu sosyal medyayı aktif kullanıyor.

Geçtiğimiz günlerde Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Ermenileri hedef alarak söylediği sözlere sinirlenen Ezhel hem Özcan'ı hem de CHP'yi ırkçılık sebebiyle boykot edeceğini açıklamıştı.

Ezhel şimdi ise yaptığı bağışla gündeme geldi. Kendisine açılan davalardan sonra yurt dışında yaşamaya karar veren Ezhel hakaret davalarından kazandığı tazminatı bağışladığını açıkladı.

'Bana terörist, sempatizan diyenleri dava ederek para kazanmak' notunu düştüğü bir paylaşımda bulunarak kazandığı parayı Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV)'na bağışladığını açıkladı.

Ancak Ezhel hiç beklemediği bir yanıt aldı. TÜGŞAV'dan yapılan açıklamada bağışın kabul edilmediğini söylendi ve şu sözlerle yer verildi:

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BAĞIŞI KABUL ETMEDİLER

"Ezhel ismiyle bilinen bir sanatçı kazandığı bir hakaret davasından aldığı tazminatı vakfımıza bağışlamıştır. Bölücü terör örgütüne destek açıklamalarıyla gündeme gelen ve Türkiye Cumhuriyeti devletine girişi yasak olan hiçkimseden bağış ve yardım kabul etmiyoruz. Yarın sabah vakfımız hesabına aktarılan bağış miktarı kişinin hesabına iade edilecektir. Ola ki bir gün hakkındaki iddialardan aklanır ve Türkiye Cumhuriyeti devletine giriş yapabilirse, bağışını bizzat yapması için kendisini vakfımıza bekleriz.

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Ezhel ise bu yanıtı görünce bir paylaşımda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"TÜGŞAV'a davetleri ve nezaketleri için teşekkür ederim. Memleketteki ilk konserime gaziler ve şehit yakınları davetlidir."

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Ezhel
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