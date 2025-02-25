MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Fahriye Evcen 4×4 arazi tipi kamyonuyla şov yaptı! Görenler çöp arabası sandı

Fahriye Evcen 4×4 arazi tipi kamyonuyla şov yaptı! Görenler çöp arabası sandı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
25.02.2025 09:57
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in pahalı hobileri sık sık gündeme geliyor. Karda pozlar veren Fahriye Evcen'in 4×4 arazi tipi kamyonu sosyal medyanın diline düştü. Aracın fiyatı ise dudak uçuklattı.

Fahriye Evcen 4×4 arazi tipi kamyonuyla şov yaptı! Görenler çöp arabası sandı

MYNET DETAY- Ünlü oyuncu Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in kazançları sık sık gündeme geliyor. Özçivit, dizilerden bölüm başına ortalama 750 bin TL kazanırken, geçtiğimiz yıl 80 milyon TL değerinde bir reklam anlaşması imzalamıştı.

Kazancı sıkça magazin gündeminde yer alan Özçivit ve eşi, lüks hobileriyle de dikkat çekiyor.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit son olarak karın tadını çıkardı. Fahriye Evcen, karda verdiği pozlarla gözleri üzerinde toplarken, lüks kamyonu da gözden kaçmadı.

2

FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

4×4 arazi tipi kamyonuyla peş peşe pozlarını paylaşan Fahriye Evcen'in aracının fiyatı da merak edildi. Dikkat çeken Mercedes marka aracın fiyatları özel taleplere göre değişiklik gösterirken 2010 yılı öncesine ait bazı modellerin fiyatının 5 milyon TL'ye kadar çıktığı görüldü.

Ekran görüntüsü 2025-02-25 074612

Sosyal medyada pozları görenler "İlk bakışta çöp kamyonu sandım benim fakirlik", "Belediye arabası sandım", "Bu araç ile görgüsüzlügün üst seviyesi diyoruz" yorumlarında bulundu.

"BENİM HOBİM" DEMİŞTİ

Burak Özçivit, araba koleksiyonuyla ilgili olarak daha önce "Benim hobim, ona yapacak bir şey yok" derken, eşi Fahriye Evcen de bu hobiyi sevdiğini belirterek eşine "Ben de seviyorum" diyerek destek vermişti.

Ekran görüntüsü 2025-02-25 095044

Burak Özçivit'in geçtiğimiz aylarda 20 milyon TL değerindeki spor otomobili de dikkat çekmişti.

Mynet'in Sesi
3 yıl hapisle yargılanıyordu! İşte aldığı ceza3 yıl hapisle yargılanıyordu! İşte aldığı ceza
Maneviyata yöneldi! Yeni işi bakın neymiş Maneviyata yöneldi! Yeni işi bakın neymiş
Anahtar Kelimeler:
Burak Özçivit Fahriye Evcen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kiralar 8 bin TL'ye düştü! Ev sahipleri kiracı bulamaz hale geldi

Kiralar 8 bin TL'ye düştü! Ev sahipleri kiracı bulamaz hale geldi

Derbi sonrası ırkçılık polemiği!

Derbi sonrası ırkçılık polemiği!

AFAD'ın depremzedeler için gönderdiği yatakları masaj salonunda fuhuş için kullandılar! Kadınlar AIDS şüphesiyle karantinaya alındı

AFAD'ın depremzedeler için gönderdiği yatakları masaj salonunda fuhuş için kullandılar! Kadınlar AIDS şüphesiyle karantinaya alındı

Volkan Demirel ile Galatasaraylı yönetici arasında gerilim!

Volkan Demirel ile Galatasaraylı yönetici arasında gerilim!

Alkollü halde resmi araçla kaza yaptı! Çarptığı araçların modelini görünce dünyası başına yıkıldı

Alkollü halde resmi araçla kaza yaptı! Çarptığı araçların modelini görünce dünyası başına yıkıldı

MİT düğmeye bastı, hain daha fazla kaçamadı

MİT düğmeye bastı, hain daha fazla kaçamadı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

New Balance, Puma, Skechers... Spor markalarda %50'ye varan indirim

New Balance, Puma, Skechers... Spor markalarda %50'ye varan indirim

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Kışın sıcacık ve konforlu uykunun anahtarı...

Kışın sıcacık ve konforlu uykunun anahtarı...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.