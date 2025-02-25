Fahriye Evcen 4×4 arazi tipi kamyonuyla şov yaptı! Görenler çöp arabası sandı

MYNET DETAY- Ünlü oyuncu Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in kazançları sık sık gündeme geliyor. Özçivit, dizilerden bölüm başına ortalama 750 bin TL kazanırken, geçtiğimiz yıl 80 milyon TL değerinde bir reklam anlaşması imzalamıştı.

Kazancı sıkça magazin gündeminde yer alan Özçivit ve eşi, lüks hobileriyle de dikkat çekiyor.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit son olarak karın tadını çıkardı. Fahriye Evcen, karda verdiği pozlarla gözleri üzerinde toplarken, lüks kamyonu da gözden kaçmadı.

FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

4×4 arazi tipi kamyonuyla peş peşe pozlarını paylaşan Fahriye Evcen'in aracının fiyatı da merak edildi. Dikkat çeken Mercedes marka aracın fiyatları özel taleplere göre değişiklik gösterirken 2010 yılı öncesine ait bazı modellerin fiyatının 5 milyon TL'ye kadar çıktığı görüldü.

Sosyal medyada pozları görenler "İlk bakışta çöp kamyonu sandım benim fakirlik", "Belediye arabası sandım", "Bu araç ile görgüsüzlügün üst seviyesi diyoruz" yorumlarında bulundu.

"BENİM HOBİM" DEMİŞTİ

Burak Özçivit, araba koleksiyonuyla ilgili olarak daha önce "Benim hobim, ona yapacak bir şey yok" derken, eşi Fahriye Evcen de bu hobiyi sevdiğini belirterek eşine "Ben de seviyorum" diyerek destek vermişti.

Burak Özçivit'in geçtiğimiz aylarda 20 milyon TL değerindeki spor otomobili de dikkat çekmişti.