Farah Zeynep Abdullah ile Gökhan Özoğuz otoparka masa kurdurdu! Gerçek ortaya çıktı

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz ve ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın aşk yaşadığı iddiaları gündeme geliyor. Son olarak birlikte poz veren ikili aşk iddialarını güçlendirmişti.

Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, ikili bu kez Fenerbahçe'de gittikleri restoranın otoparkında yemek yerken görüntülendi. Dağıstanlı haberi "Farah Zeynep Abdullah ile Gökhan Özoğuz, Fenerbahçe’de gittikleri restoranda kimseye yakalanmamak için ilginç bir yönteme başvurdu. Restoranın otoparkına masa kurdurup yemek yediler. Ancak görüntülenmekten kaçamadılar" diyerek paylaştı.

Ancak Farah Zeynep Abdullah gerçeği gündem olunca açıkladı. Haberi alıntılayan Abdullah, "mekanda yer yoktu" yazdı.

Daha sonra Instagram'da da 'Romantik kaçamak' paylaşımı yaparak masalarını ti'ye aldı.

Farah Zeynep Abdullah, Gökhan Özoğuz ile paylaşım yapmış, "Gökhan bensiz yürüyormuşsun. Magazinde Gökhan, Farah'sız yürüyor demişler. Farah Zeynep Abdullah ve Gökhan Özoğuz aşkı netleşti Mekanda yer yoktu

Arkadaşlar bir daha Athena Gökhan göstereyim, görürseniz yürüdüğünü bana haber verirseniz çok sevinirim." ifadelerini kullanmıştı.