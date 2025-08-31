MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Farah Zeynep Abdullah ile Gökhan Özoğuz otoparka masa kurdurdu! Gerçek ortaya çıktı

Gökhan Özoğuz ile Farah Zeynep Abdullah bir süredir aşk iddialarıyla gündeme geliyor. Farah Zeynep Abdullah ve Gökhan Özoğuz'un, Fenerbahçe’de gittikleri restoranda kimseye yakalanmamak için ilginç bir yönteme başvurduğu iddia edilirken gerçek ortaya çıktı.

Farah Zeynep Abdullah ile Gökhan Özoğuz otoparka masa kurdurdu! Gerçek ortaya çıktı

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz ve ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın aşk yaşadığı iddiaları gündeme geliyor. Son olarak birlikte poz veren ikili aşk iddialarını güçlendirmişti.

Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, ikili bu kez Fenerbahçe'de gittikleri restoranın otoparkında yemek yerken görüntülendi. Dağıstanlı haberi "Farah Zeynep Abdullah ile Gökhan Özoğuz, Fenerbahçe’de gittikleri restoranda kimseye yakalanmamak için ilginç bir yönteme başvurdu. Restoranın otoparkına masa kurdurup yemek yediler. Ancak görüntülenmekten kaçamadılar" diyerek paylaştı.

Farah Zeynep Abdullah ile Gökhan Özoğuz otoparka masa kurdurdu! Gerçek ortaya çıktı 1

Ancak Farah Zeynep Abdullah gerçeği gündem olunca açıkladı. Haberi alıntılayan Abdullah, "mekanda yer yoktu" yazdı.

Daha sonra Instagram'da da 'Romantik kaçamak' paylaşımı yaparak masalarını ti'ye aldı.

Farah Zeynep Abdullah ile Gökhan Özoğuz otoparka masa kurdurdu! Gerçek ortaya çıktı 2

Farah Zeynep Abdullah, Gökhan Özoğuz ile paylaşım yapmış, "Gökhan bensiz yürüyormuşsun. Magazinde Gökhan, Farah'sız yürüyor demişler. Farah Zeynep Abdullah ve Gökhan Özoğuz aşkı netleşti Mekanda yer yoktu
Arkadaşlar bir daha Athena Gökhan göstereyim, görürseniz yürüdüğünü bana haber verirseniz çok sevinirim." ifadelerini kullanmıştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Hayat Bilgisi'nin 'Beton Ayşe'si oyunculuktan uzaklaştı, yeni işi şaşırttı! İşte son hali'Hayat Bilgisi'nin 'Beton Ayşe'si oyunculuktan uzaklaştı, yeni işi şaşırttı! İşte son hali
İmaj değiştirdi! İddialı pozları sosyal medyayı salladıİmaj değiştirdi! İddialı pozları sosyal medyayı salladı

Anahtar Kelimeler:
Farah Zeynep Abdullah Gökhan Özoğuz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ünlü eğlence mekanı sahibi ölümden döndü

Ünlü eğlence mekanı sahibi ölümden döndü

Rıdvan Dilmen'den canlı yayında transfer açıklaması...

Rıdvan Dilmen'den canlı yayında transfer açıklaması...

Sahibine kira gelecek! Sezonluk olacak, her yıl yenilenecek... İl il tespit edildi

Sahibine kira gelecek! Sezonluk olacak, her yıl yenilenecek... İl il tespit edildi

Ali Koç'tan gece yarısı transfer hamlesi! Cimbom'u kızdıran teklif...

Ali Koç'tan gece yarısı transfer hamlesi! Cimbom'u kızdıran teklif...

Volkan Demirel F.Bahçe'ye teknik adam önerdi!

Volkan Demirel F.Bahçe'ye teknik adam önerdi!

Emekli için '35 bin TL' rakamı! 1 Eylül'de güncelleniyor

Emekli için '35 bin TL' rakamı! 1 Eylül'de güncelleniyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.