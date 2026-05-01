Kubilay Aka askerden döner dönmez Selahattin Paşalı ile Hafsanur Sancaktutan’ı hedef aldı

Selahattin Paşalı ve Hafsanur Sancaktutan'ın Kıskanmak dizisindeki partnerlikleri sırasında aşk yaşadıkları ve bu durumun Paşalı'nın evliliğinde krize yol açtığı iddia edildi. İddialar, eşi Lara Paşalı'nın boşanma davası açacağı söylentilerini beraberinde getirdi.

İddiaların gündeme geldiği günlerde Hafsanur Sancaktutan ile yeni ayrılan Kubilay Aka askerdeydi. Aka'nın askerliği bitince yaşananları hemen öğrendi ve harekete geçti.

Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; Kubilay Aka askerden dönünce arkadaşı Selahattin Paşalı’yı takipten çıktı. Eski sevgilisi Hafsanur Sancaktutan’ı ise engelledi.

PAŞALI AİLESİNDEN AÇIKLAMA

Boşanma iddiaları sürerken Paşalı ailesi açıklama yaparak "Son günlerde hakkımızda ortaya atılan iddialara ilişkin kısa bir açıklama yapmak isteriz. Her evlilikte zaman zaman zorlu dönemler yaşanabilir; biz de şu anda kendi içimizde bazı konuları çözmeye ve ilişkimizi daha sağlıklı bir noktaya taşımaya çalıştığımız bir süreçten geçiyoruz. Bu dönemde sessiz kalmayı tercih ettik çünkü kişisel süreçlerimizi kendi içimizde, sakinlikle yönetmek istedik. Ancak bu sessizliğimizin yanlış anlaşılması ve farklı yorumlanması, gerçeği yansıtmayan spekülatif haberlerin artmasına neden oldu. Sürece dair kamuoyuna yansıyan detayların gerçeği yansıtmadığını özellikle belirtmek isteriz. Özel hayatımıza gösterilen hassasiyet ve anlayış için, yanımızda olan herkese teşekkür ederiz" demişti.