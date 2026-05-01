Kızılcık Şerbeti’nden ayrılan Gökberk Yıldırım Haysiyet dizisinde

Kanal D’nin yeni dizisi “Haysiyet”in hazırlıkları sürerken kadrosu da netleşmeye devam ediyor. Doğukan Güngör'ün başrol olduğu dizide Gökberk Yıldırım da kadroya girdi.

Haysiyet dizisinin hazırlıkları devam ediyor. Eda Teksöz’ün yöneteceği, Leyla Uslu Oter’in yazdığı Kanal D’nin Süreç Film imzalı dizisi temmuz ayında sete çıkacak.

Kerem Alışık’ın taşımacılık yapan Karlıova ailesinin reisi “Sadık” rolü için görüştüğü dizide Doğukan Güngör “Mehmet”, Elifcan Ongurlar “Suzan” ve Reha Özcan “Haluk” karakterlerine hayat verecek.

DOĞUKAN GÜNGÖR'ÜN ABİSİ OLACAK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Sadık’ın çocuklarından Mehmet’in ardından Tufan’ı canlandıracak oyuncu da belli oldu.

Kızılcık Şerbeti’nden ayrılan Gökberk Yıldırım Haysiyet dizisinde 1

Son olarak Kızılcık Şerbeti’nde “Yağız” rolüyle seyirci karşısına çıkan Gökberk Yıldırım, modern bir Yaprak Dökümü dizisi olan “Haysiyet”le el sıkıştı. Başarılı oyuncu, kendisi gibi Kızılcık Şerbeti’nden ayrılan Doğukan Güngör’ün abisini canlandıracak.

Trump'tan kara operasyonu sinyali! "Ya verecekler ya da biz alacağız"

CHP, Arif Kocabıyık'ın parti üyelik işlemlerini durdurdu

Arda Turanlı Shakhtar Donetsk'e Crystal Palace'dan 22.saniye şoku

Başrolü değişmişti! Final kararı geldi

Vatandaşlar dikkat! Telefonlara gelen mesajlarla ilgili KGM'den açıklama

Kapı önüne bırakılıyor: Bedeli ağır 'İcra ve para cezası'

