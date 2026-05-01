Kızılcık Şerbeti’nden ayrılan Gökberk Yıldırım Haysiyet dizisinde

Haysiyet dizisinin hazırlıkları devam ediyor. Eda Teksöz’ün yöneteceği, Leyla Uslu Oter’in yazdığı Kanal D’nin Süreç Film imzalı dizisi temmuz ayında sete çıkacak.

Kerem Alışık’ın taşımacılık yapan Karlıova ailesinin reisi “Sadık” rolü için görüştüğü dizide Doğukan Güngör “Mehmet”, Elifcan Ongurlar “Suzan” ve Reha Özcan “Haluk” karakterlerine hayat verecek.

DOĞUKAN GÜNGÖR'ÜN ABİSİ OLACAK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Sadık’ın çocuklarından Mehmet’in ardından Tufan’ı canlandıracak oyuncu da belli oldu.

Son olarak Kızılcık Şerbeti’nde “Yağız” rolüyle seyirci karşısına çıkan Gökberk Yıldırım, modern bir Yaprak Dökümü dizisi olan “Haysiyet”le el sıkıştı. Başarılı oyuncu, kendisi gibi Kızılcık Şerbeti’nden ayrılan Doğukan Güngör’ün abisini canlandıracak.