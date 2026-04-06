Fatih Altaylı Mert Ramazan Demir'e açık açık sordu: Maddi olarak...

Yalı Çapkını dizisiyle ve Afra Saraçoğlu ile yaşadığı aşkla bir dönem adından söz ettiren Mert Ramazan Demir, Fatih Altaylı'ya konuk oldu. Bize Bi’şey Olmaz dizisinde Miray Daner ile rol alan ve şimdilerde Delikanlı ile ekrana dönmeye hazırlanan oyuncuya Altaylı merak ettiklerini açık açık sordu.

Fatih Altaylı "Disney'deki yeni işi seni tatmin etti mi? Hem maddi açıdan heM sanat açısından" diye sorunca Mert Ramazan Demir şu yanıtı verdi:

"Kesinlikle etti. Ben o dönem çalışmak istemiyordum açıkçası Londra'daydım. Biraz daha kendimle vakit ayırmak için çünkü 3 yıl Yalı Çapkın diye bir iş yaptım, çok yorulmuştum filan. Bir şey yapmak istemiyordum. Sonra Miray bana gönderdi senaryoyu. Bir okuman lazım diye. Ve gerçekten ilk okuduğumda şey oldum. Tamam ben buradan çıkarırım dedim. O ilişkinin gerçekliğine inandım. Ondan sonrasıyla zaten çok ilgilenmiyorum. Yani hani bütçesi, cartı curtu ilgilenmiyorum."

"KAZANDIĞIN PARAYI NE YAPIYORSUN?"

Fatih Altaylı daha sonra genç oyuncuya "Kazandığın parayı ne yapıyorsun?" diye sordu. Demir buna yanıt olarak "Ben çok parayla ilgilenmiyorum ne getiriyorsa onu yaşıyorum. Saat severim ben vintage saat. Paris'ten alıyorum. 4-5 tane saatim var." dedi.

