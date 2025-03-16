Fatih Altaylı nasıl zayıfladığını sordu! Ata Demirer 30 kiloyu nasıl verdi? Herkes yapabilir

Fatih Altaylı ile Pazar Sohbeti'nin 16 Mart konuğu Ata Demirer oldu. Ünlü komedyen samimi açıklamalarıyla sosyal medyada adından söz ettirdi. Fatih Altaylı Ata Demirer'e "Nasıl zayıfladın?" diye sordu.

Ata Demirer, düzgün beslenerek ve spor yaparak 30 kilo vermişti. Fatih Altaylı'nın sorusu üzerine komedyen "Yürüyerek, şunları yemedim. Öğlen akşam ekmek yemedim sabah bir dilim ekmek yedim o kadar" dedi.

Komedyen sürekli yüzdüğünü de söyledi. Değişimiyle sık sık gündeme gelen komedyen bol bol yürüyüşlere çıkıyor, öğlen ve akşam yemeklerinde karbonhidrattan uzak duruyor ve protein oranı yüksek besinlerle tüketiyordu.

ATA DEMİRER NASIL ZAYIFLADI?

Et ve balıktan asla vazgeçmeyen Ata Demirer, yalnızca sabahları bir dilim ekmek yedi ve günlük 45 dakikalık yürüyüşler yaptı.

Kilo verme sürecinde protein oranı yüksek besinler tüketilmesi, metabolizmanın hızlanmasına ve kas yapısını güçlendirmeye yardımcı oluyor.