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'Fatih Altaylı'nın kiliseleri var' efsanesini anlattı! Armağan Çağlayan'a Van'daki arazilerini tek tek saydı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
28.02.2025 10:00
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Gündeme dair açıklamaları ve yorumlarıyla adından sıkça söz ettiren Fatih Altaylı şimdi de Armağan Çağlayan'a konuk oldu. Altaylı hakkında çıkan şehir efsanelerine açıklık getirip Van'daki arazilerini tek tek saydı. Van'da kiliseleri olduğunu doğrulayan Altaylı bu açıklamalarıyla kısa sürede gündem oldu.

'Fatih Altaylı'nın kiliseleri var' efsanesini anlattı! Armağan Çağlayan'a Van'daki arazilerini tek tek saydı

Her açıklaması ve her yorumuyla gündem olmayı başaran Fatih Altaylı şimdi de Armağan Çağlayan'ın programdaki açıklamalarıyla dikkat çekti.

Armağan Çağlayan ''Siz popüler olunca hakkında bir sürü şehir efsanesi dolaştı. Bir tanesi de şey.. Van'daki Akdamar Adası Fatih Altaylı'nın...''

ARMAĞAN

Fatih Altaylı hemen söze girdi ve 'Doğru değil. Başka ada vardı aileye ait ama o sonra onu satmadılar. Devlete vermişler' yanıtını verdi.

program 1

'KİLİSE EFSANESİ VAR' DİYEREK ANLATTI

Fatih Altaylı hakkında çeşitli efsaneler çıktığını söyleyerek 'Kilise efsanesi var. Açık söylemek gerekirse benim o kiliselerden çok haberim bile yoktu. Van'da aileye ait bana ait değil dedeme ait bayağı bir geniş araziler vardı yani çok yani ne bileyim hem şehrin içinde hem şehrin dışında. Onların içinde kiliseler varmış.

Avukatıma söyledim bir bak dedim bir şey var mı. Baktılar şöyle dedem benim 1980'lerin başında vefat etmişti. Kiliselerinde içerisinde olduğu arazilerin terekesine koymamışlar bile. Onlarla ilgili bir tasarruf bile yok. Hala dedemin adına duruyor onlar.

PROGRAM 2

Anadolu'da böyle pek çok kilise varmış. Bugün bilinen pek çok önemli aile asında o kiliseleri yıkıp oraları satmışlar, fabrikalar yapmışlar. Fakat dedem dokunmamış bile orada duruyor. Nasıl bizim olduğu hikayesini çok net bilmiyorum. Ama duyduğum şuydu eski Van yıkılıp yeni Van kurulurken oradaki bizim bazı arazileri devlete vermişler. Bunların karşılığında devlet de kendindeki arazilerin bir kısmını takas yapmış. Bize gelen mallardan bir kısmı da kiliseler varmış. Ne attık, ne sattık, ne kırdık. Öyle duruyor orada. Devlet gelsin Kültür Bakanlığı gelsin ne istiyorsa yapsın yani kimsenin bir şey dediği yok.' ifadelerini kullandı.

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Saçı, makyajı, elbisesi... Bakan bir daha baktı Saçı, makyajı, elbisesi... Bakan bir daha baktı
Anahtar Kelimeler:
Fatih Altaylı Armağan Çağlayan
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