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Fatih Altaylı'nın koltuğuna Cem Yılmaz oturdu! "Bu iddianameye girsin istemiyorum" diyerek anlattı

Bir aydır tutuklu olan gazeteci Fatih Altaylı’nın YouTube kanalında bu sefer komedyen Cem Yılmaz vardı. Cem Yılmaz Fatih Altaylı'nın yayınlarının kendisi için değerli olduğunu anlatarak şu şakayı da yaptı: "Ben de şikayetçiyim; bu iddianameye girsin istemiyorum..."

Fatih Altaylı'nın koltuğuna Cem Yılmaz oturdu! "Bu iddianameye girsin istemiyorum" diyerek anlattı
Kubra Akalın

Gazeteci Fatih Altaylı programındaki sözlerinden sonra ‘Cumhurbaşkanını tehdit’ suçlamasıyla hakkında resen soruşturma başatılarak, 22 Haziran’da tutuklanmıştı. 17 Temmuz’da Altaylı hakkında ‘cumhurbaşkanını tehdit’ suçlamasıyla en az beş yıl hapis istendi. 22 Haziran'dan beri tutuklu olan Altaylı'nın Youtube yayınında her sabah bir isim oluyor. 21 Temmuz'da ise Fatih Altaylı'nın koltuğuna Cem Yılmaz oturdu.

"Bugün keşke gelmeseydim" diyen Cem Yılmaz 'Nasılsınız?" sorusu üzerine konuşmasına şöyle başladı:

"KOLTUK GİT GİDE ISINIYOR"

"Vallah iyiyim. İyi olmaya çalışıyorum. Genel olarak geçenlerde bir belgeselde söylemişim ben. Yani çok bencil birisi olduğumdan çok uzun zamandır kendi iyiliğimin bana yetmediği duygusunla mücadele ediyorum..."

Dış sesin "Benim aslında size sormak istediğim şu. Şimdi bu koltuğa farklı isimler de oturdu ama..." sözü üzerine Cem Yılmaz "Hissediyorum onu. Gerçekten çok gergin. Ben ilk geldiğimde bu kadar sıcak değildi. Koltuk git gide ısınıyor" dedi.

Fatih Altaylı nın koltuğuna Cem Yılmaz oturdu! "Bu iddianameye girsin istemiyorum" diyerek anlattı 1

"BURADA OLMAK İSTEDİM"

"Burada olmamın sebebini anmadan geçemeyeceğim" diyen Cem Yılmaz şunları sözlerine ekledi:

"Açık söylemek gerekirse, ben bu kanaldan çok istifade ettim. Konuklarınızdan, örneğin Fatih abinin geçmişten bugüne söylediklerinden çok şey öğrendim. Elbette şimdi oturup onu bütünüyle değerlendirecek bir pozisyonda değilim, böyle bir iddiam da yok. Ama şu bir gerçek ki bu kanal, tıpkı eskiden tek sesli TRT’nin içinde bile bazen çok sesli şeyler duyabildiğimiz gibi, bugün de özel bir kanal olmasına rağmen çok sesli bir yayın yapıyor. Felsefeden sanata, bilimden gündelik kültür meselelerine kadar pek çok farklı alanda meslektaşlarım bu kanalda ağırlandı, konuşuldu. Ben de bu yayınlar sayesinde birçok değerli insana ulaştım. Dolayısıyla, bu kanalın bende bir alacağı var diye düşünüyorum. Fatih abinin yaşadığı olay beni gerçekten üzdü ve bu yüzden burada olmak istedim. Belki bu bir şeyleri tedavi etmez ama varlığımın bir anlamı olmasını istedim."

Fatih Altaylı nın koltuğuna Cem Yılmaz oturdu! "Bu iddianameye girsin istemiyorum" diyerek anlattı 2

KATILDIĞI O YAYINI HATIRLATTI

Cem Yılmaz konuşmasında ayrıca "Fatih abiden ben de şikayetçiyim; bu iddianameye girsin istemiyorum ama bana da kötülüğü dokundu…" diyerek şaka yaptı ve şunları söyledi:

Fatih Altaylı nın koltuğuna Cem Yılmaz oturdu! "Bu iddianameye girsin istemiyorum" diyerek anlattı 3

"Çünkü bütün soruları bana soruyordu. Soruları bana soruyor, Nilperi (Şahinkaya) de orada duruyor falan… Kız da diyor ki 'Sana sordu' ben cevaplıyorum altta yorumlar: 'Cem yine kimseyi konuşturtmadı.' Fatih Altaylı bu konuda beni gerçekten zor durumda bıraktı."

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Altaylı Cem Yılmaz
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