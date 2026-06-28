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Kavurucu sıcakta konser verdi! Bir anda yere yığılınca korkuttu

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İngiltere'de Haziran ayına ait sıcaklık rekoru üst üste üçüncü kez kırıldı ve Londra’da sıcaklık 37,5°C’ye ulaştı. Sıcaklık sebebiyle uyarıların yapıldığı gün konser veren Harry Styles sahnede bir anda yere yığılınca hayranlarını korkuttu.

Harry Styles, Wembley konserinde sahnede su içerken boğulur gibi olup yere yığılmasıyla endişe yarattı. TikTok’ta paylaşılan görüntülerde, 37°C’yi aşan Londra sıcakları altında performans sergileyen şarkıcının suyu ağzından püskürttüğü ve ardından aniden öksürmeye başladığı görülüyor.

Kısa süre sonra Styles’ın yere düştüğü ve birkaç saniye boyunca öksürmeye devam ettiği anlar kameraya yansıdı.

Neyse ki sanatçı kısa süre içinde tekrar oturur pozisyona geçmeyi başardı ancak olay, konseri izleyen hayranlar arasında büyük endişe yarattı.

Kavurucu sıcakta konser verdi! Bir anda yere yığılınca korkuttu 1

Konser alanından bir izleyici, “Son şarkıya doğru sahnenin önüne koşarken su püskürttü, ardından öksürmeye başladı. ‘Balina’ hareketini yapmaya çalışırken nefes almakta zorlandı ve yere düştü. Korkutucuydu ama kısa sürede kalkıp devam etti,” ifadelerini kullandı.

HAYRANLARI ÇOK KORKTU

Aşırı sıcaklara da dikkat çeken izleyici, “İlk iki şarkıdan sonra üstü tamamen ter içindeydi, çok zorlanıyordu,” dedi.

Kavurucu sıcakta konser verdi! Bir anda yere yığılınca korkuttu 2

Sosyal medyada birçok hayran, “İzlerken kalbim duracak gibi oldu”, “Lütfen kendine dikkat et Harry” ve “Bayıldığını sandım” gibi yorumlarla endişelerini dile getirdi.

Kavurucu sıcakta konser verdi! Bir anda yere yığılınca korkuttu 3

Olay, İngiltere’de rekor sıcaklıkların görüldüğü günlere denk gelirken, yetkililer de sıcak hava dalgası nedeniyle sağlık uyarıları yayımlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Harry Styles
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