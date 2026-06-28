Kavurucu sıcakta konser verdi! Bir anda yere yığılınca korkuttu

Harry Styles, Wembley konserinde sahnede su içerken boğulur gibi olup yere yığılmasıyla endişe yarattı. TikTok’ta paylaşılan görüntülerde, 37°C’yi aşan Londra sıcakları altında performans sergileyen şarkıcının suyu ağzından püskürttüğü ve ardından aniden öksürmeye başladığı görülüyor.

Kısa süre sonra Styles’ın yere düştüğü ve birkaç saniye boyunca öksürmeye devam ettiği anlar kameraya yansıdı.

Neyse ki sanatçı kısa süre içinde tekrar oturur pozisyona geçmeyi başardı ancak olay, konseri izleyen hayranlar arasında büyük endişe yarattı.

Konser alanından bir izleyici, “Son şarkıya doğru sahnenin önüne koşarken su püskürttü, ardından öksürmeye başladı. ‘Balina’ hareketini yapmaya çalışırken nefes almakta zorlandı ve yere düştü. Korkutucuydu ama kısa sürede kalkıp devam etti,” ifadelerini kullandı.

HAYRANLARI ÇOK KORKTU

Aşırı sıcaklara da dikkat çeken izleyici, “İlk iki şarkıdan sonra üstü tamamen ter içindeydi, çok zorlanıyordu,” dedi.

Sosyal medyada birçok hayran, “İzlerken kalbim duracak gibi oldu”, “Lütfen kendine dikkat et Harry” ve “Bayıldığını sandım” gibi yorumlarla endişelerini dile getirdi.

Olay, İngiltere’de rekor sıcaklıkların görüldüğü günlere denk gelirken, yetkililer de sıcak hava dalgası nedeniyle sağlık uyarıları yayımlamıştı.