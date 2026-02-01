Fatih Ürek cenazesi ne zaman? Vasiyeti de ortaya çıktı

Türk müzik ve televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Fatih Ürek, geçirdiği ağır kalp rahatsızlığının ardından 59 yaşında hayata veda etti. Sanatçının vefatının ardından Fatih Ürek cenaze töreni gündemin ilk sıralarına yerleşti. Peki, Fatih Ürek’in cenazesi ne zaman, nereden kaldırılacak ve nereye defnedilecek? İşte merak edilen tüm detaylar…

FATİH ÜREK'İN VASİYETİ NEYDİ?

Fatih Ürek, 2 yıl önce katıldığı bir programda vasiyeti hakkında konuşmuştu. Ürek, "Bir vakıf kurmak istiyorum, adımı taşıyan bir okul yaptırmak en büyük dileğim. Okullarımıza ihtiyacımız var. Çocukları görünce çok duygulanıyorum. Yaşım geçti, belki de ondan..." demişti. Ürek, vasiyetinin zaman zaman değiştiğini ancak okul kurma arzusunun hiç değişmediğini ifade etmişti.

FATİH ÜREK'İN CENAZESİ NEREDEN KALDIRILACAK, NE ZAMAN?

Fatih Ürek'in ailesi tarafından sanatçının cenazesine dair detaylar açıklandı. Sanal medyadan yapılan paylaşımla Fatih Ürek'in 1 Şubat 2026 Pazar günü Beşiktaş'ta bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınacak ikindi namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedileceği açıklandı.

FATİH ÜREK NEREYE DEFNEDİLECEK?

