Uyuşturucudan tutuklanan Miss Türkiye güzeli ve ünlü modacı tahliye edildi

İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın talebini değerlendirerek 2016 Türkiye Güzeli Buse İskenderoğlu, Les Benjamins'in direktörü Zohaer Majhadi, Gizem Özköroğlu ve Ömer Can Kılınç hakkında tahliye kararı verdi.

Gazeteci Burak Doğan’ın haberine göre, Mahkeme, üç isim hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirirken, Kılınç için 'konutu terk etmeme' tedbiri uygulanmasına karar verdi.

17 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLMİŞTİ

Soruşturma kapsamında 2025 yılının Aralık ayında toplam 17 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edilmişti. Aralarında tanınmış isimlerin de bulunduğu 12 kişi hakkında tutuklama talep edilmiş, bazı şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

TUTUKLAMA KARARLARI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Soruşturmanın ilk aşamasında, Buse İskenderoğlu, Zohaer Majhadi ve çeşitli işletme sahipleri ile sosyal medya fenomenlerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi tutuklanmıştı. Bu gelişme kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Son tahliye kararıyla birlikte soruşturmanın seyrine ilişkin yeni gelişmelerin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.