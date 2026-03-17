Uyuşturucudan tutuklanan Miss Türkiye güzeli ve ünlü modacı tahliye edildi

İstanbul’da ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Aralarında 2016 Miss Türkiye güzeli Buse İskenderoğlu ve dünyaca ünlü moda markası Les Benjamins’in direktörü Zohaer Majhadi’nin de bulunduğu dört kişi hakkında tahliye kararı verildi.

Uyuşturucudan tutuklanan Miss Türkiye güzeli ve ünlü modacı tahliye edildi
Sedef Karatay Bingül

İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın talebini değerlendirerek 2016 Türkiye Güzeli Buse İskenderoğlu, Les Benjamins'in direktörü Zohaer Majhadi, Gizem Özköroğlu ve Ömer Can Kılınç hakkında tahliye kararı verdi.

Gazeteci Burak Doğan’ın haberine göre, Mahkeme, üç isim hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirirken, Kılınç için 'konutu terk etmeme' tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Uyuşturucudan tutuklanan Miss Türkiye güzeli ve ünlü modacı tahliye edildi 1

17 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLMİŞTİ

Soruşturma kapsamında 2025 yılının Aralık ayında toplam 17 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edilmişti. Aralarında tanınmış isimlerin de bulunduğu 12 kişi hakkında tutuklama talep edilmiş, bazı şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

TUTUKLAMA KARARLARI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Soruşturmanın ilk aşamasında, Buse İskenderoğlu, Zohaer Majhadi ve çeşitli işletme sahipleri ile sosyal medya fenomenlerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi tutuklanmıştı. Bu gelişme kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Uyuşturucudan tutuklanan Miss Türkiye güzeli ve ünlü modacı tahliye edildi 2

Son tahliye kararıyla birlikte soruşturmanın seyrine ilişkin yeni gelişmelerin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
O partiye davet edilen ilk Türk! Transparan tarzı olayO partiye davet edilen ilk Türk! Transparan tarzı olay
Kadro netleşiyor! Bomba bir isim dahaKadro netleşiyor! Bomba bir isim daha

En Çok Okunan Haberler
Irak'ın en büyük petrol sahasına saldırı! Panikle kaçıştılar

Irak'ın en büyük petrol sahasına saldırı! Panikle kaçıştılar

CANLI | İran: Süper ağır sistemler devreye alındı

CANLI | İran: Süper ağır sistemler devreye alındı

Galatasaray'a İngiltere'den kötü haber! Efsaneler 17'lik harika çocuğa çıldırdı: "Aslan'a karşı kesin 11 oynamalı..."

Galatasaray'a İngiltere'den kötü haber! Efsaneler 17'lik harika çocuğa çıldırdı: "Aslan'a karşı kesin 11 oynamalı..."

Başörtülü pozlarını paylaştı! Sosyal medya ikiye bölündü

Başörtülü pozlarını paylaştı! Sosyal medya ikiye bölündü

‘2027’de duyuracaklar’ İslam Memiş 'Bela' deyip uyardı

‘2027’de duyuracaklar’ İslam Memiş 'Bela' deyip uyardı

Trafikte hız sınırını aşanlara kademeli ceza: Limitler değişti!

Trafikte hız sınırını aşanlara kademeli ceza: Limitler değişti!

