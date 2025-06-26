Fatih Ürek ile Gelin Görümce apar topar yayından kaldırıldı! 'Hastalandım' diyerek kamera arkasında yaşananları anlattı

NOW TV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Fatih Ürek ile Gelin Görümce yarışması apar topar yayından kaldırılmıştı. "Fatih Ürek ile Gelin Görümce neden bitti?" sorusu merak edilirken programın ünlü sunucusundan itiraflar geldi.

Saba Tümer'e konuk olan Fatih Ürek, Gelin Görümce programının bitme sebebini anlattı. Programı bıraktığı ortaya çıkan Ürek "Şartlar çok zorladı beni zaten kanalla anlaşarak yaptık bunu yani ben kanal müthiş insanlar çok seviyorum orası böyle bir gerçekten evim yuvam gibi oldu, stüdyo şartları çok ağır oldu bir de eskisi gibi değil" dedi.

Fatih Ürek programa dair "O yarışmacılarla kaynaşmak çok zordu idare etmek çok zordu zapt edemediğimiz yarışmacılar oldu" deyince Saba Tümer "Yapma ya" diyerek şaşırttı.

Ürek ise "Tabii tabii tabii bayağı ve beni çok zorladı hastalandım, bayağı bir hastalandım yani ben tükendim" ifadelerini kullandı.