Fatih Ürek'in mal varlığı ortaya çıktı: Bodrum’da 170 milyon TL’lik malikane, 6 milyon TL değerinde araba ve dahası...

15 Ekim'de kalp krizi geçiren Fatih Ürek uzun süre yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybetti. Fatih Ürek'in ölümünden aylar sonra mal varlığı ortaya çıktı. Ürek'in Bodrum'da ve Ataşehir'de olan evleri dikkat çekti.

"Hadi Hadi" şarkısıyla tanınan ünlü şarkıcı Fatih Ürek, 15 Ekim'de evinde kalp krizi geçirdi. Ünlü isme ilk müdahale olay yerinde yapıldı. 20 dakika boyunca CPR (kalp masajı) yapılan Ürek, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Uzun süre yoğun bakımda olan Fatih Ürek'ten 30 Ocak'ta acı haber geldi. Sevenlerinin son yolculuğuna uğurladığı Fatih Ürek'in serveti ve mal varlığı da gündeme gelmişti.

Star TV’deki “Nur Viral ile Sen İstersen” programına katılan gazeteci Seyhan Erdağ, Fatih Ürek’in sahip olduğu mal varlığını açıkladı. Fatih Ürek’in iddia edilen mal varlığı şu şekilde:

  • Bodrum’da 170 milyon TL’lik malikane.
  • Ataşehir’de 5 daire.
  • 6 milyon TL değerinde araba.
  • Pırlanta ve altın mücevherat.
  • Bankada bir miktar nakit.

