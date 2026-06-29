Fatih Ürek'in mirası konuşuluyordu! Demet Akalın vasiyetini açıkladı

Fatih Ürek, 15 Ekim 2025 tarihinde evinde kalp krizi geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. İlk müdahale sırasında 20 dakika boyunca kalbi duran ve hayata döndürülen ünlü şarkıcı, aylarca yoğun bakımda tedavi gördü. Üç ay boyunca yaşam savaşı veren 59 yaşındaki Ürek, 30 Ocak'ta hayatını kaybetti.

Ürek'in ölümü sonrası serveti gündeme geldi. Bodrum Yokuşbaşı'nda 800 metrekare büyüklüğünde bir malikane, değeri yaklaşık 170 milyon TL, Ataşehir'de 5 tane daire, bankada bir miktar nakit para, 6 milyon TL değerinde araba, pırlanta ve mücevherleri olan Ürek'in mirası kardeşler arasında bölüşüldü.

MAL VARLIĞI TEK TEK SATILIYOR

Fatih Ürek'in ablası Selvi Ürek mal varlığına dair "Hepsini satıp eğitim biraz da hayvanlara bağışlayacağız" dedi. Ürek tüm resmi işlemler tamamlandıktan sonra kalan mal varlığının dört yasal mirasçı arasında eşit şekilde paylaşılacağını ifade etti.

Demet Akalın ise bu açıklama sonrası hem isyan etti hem de vasiyetini açıkladı. Akalın "Size kalmasını isteseydi sağken alırdı… Keşke miras yazabilseydi… Sağlığımda kime ne bırakmak istersem alır veririm gerisi hepsi Hira'mın bu da yazılı mirasım olsun" dedi.