Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i neden ayrıldı? Müjde Uzman'ın 'metres' rahatsızlığı

Kızılcık Şerbeti dizisinde "Alev" karakterine hayat veren Müjde Uzman dizideki kariyeri iyi giderken bir anda ayrılık kararı almıştı. "Tükendim" diyerek bir paylaşımda bulunan oyuncu o dönem çok konuşuldu.

Müjde Uzman'ın Kızılcık Şerbeti'nden ayrılık sebebini yapımcı Faruk Turgut açıkladı.

Dizideki oyunculara dair yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Turgut, Müjde Uzman hakkında ise "Ekonomik bir şey yaşamadık. Senaryonun gidiş hattından memnun değildi. Dizide muhafazakâr bir adamın metresi olma duygusu, üzerinde oldukça dramatik etkiler yarattı, o yüzden ayrıldı" dedi.

Ancak Turgut bir süre önce bu konuda verdiği röportajda Uzman'ın gidişi ile ilgili "Tükendim, dedi. Yollarımızı ayırdık ama gitti başka diziye girdi" demişti.