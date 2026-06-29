Kanye West ve Bianca Censori kutlamada! Bu sefer elbisenin belden aşağısını söktü attı

Kanye West ve eşi Bianca Censori, yine çok konuşulacak karelere imza attı. West'in paylaştığı fotoğraflarda 49 yaşındaki rapçi ve 31 yaşındaki eşi, altın süslemeler, mumlar ve gösterişli bir arp ile dekore edilmiş ihtişamlı bir salonda poz verdi.

Ancak çekimin teması, çiftin iddialı pozları ve Bianca Censori'nin cesur korsesiyle, mekanın zarif atmosferiyle büyük tezat oluşturdu.

Yüzünü maske ile kapatan Kanye West, tamamen siyah deri kıyafet tercih ederken; Bianca Censori ise saten bir korse, tüylü bir maske ve bazı karelerde gösterişli bir balo elbisesi giydi.

Censori, derin dekoltesi ve fit fiziğini sergileyen pozlar verirken, West'in eşinin bacağına dokunduğu kareler de dikkat çekti.

TMZ'nin haberine göre fotoğraflar, Fransa'daki Versailles Sarayı'nda çekildi. Çift, Kanye West'in 49. yaş gününü yaklaşık 20 arkadaşlarıyla burada kutladı.

Kutlamaların daha sonra Versailles Sarayı bünyesindeki lüks Airelles Château de Versailles, Le Grand Contrôle oteline taşındığı belirtildi.

İddiaya göre çift, otelde düzenlenen parti için yaklaşık 400 bin dolara yakın harcama yaptı.